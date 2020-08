Die Asus Zenfone 7-Serie startet am 26. August

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die nächste Generation von Zenfone-Geräten startet bald und dank eines Live-Stream-Video-Countdowns wissen wir jetzt, wann sie landen.

Asus hat leise bekannt gegeben, dass seine Zenfone 7-Serie am 26. August endlich auf den Markt kommen wird. Es handelt sich um eine Telefonserie, die seit einiger Zeit erwartet wird, seit Qualcomm bereits im Februar angekündigt hat, dass die neuesten Prozessoren sie mit Strom versorgen werden.

Der Countdown auf der Videostream-Seite, der vom offiziellen YouTube-Kanal von Asus Taiwan veröffentlicht wurde, zeigt, dass der Start an diesem Tag um 07:00 Uhr MEZ stattfinden wird.

Was die technischen Daten und Funktionen angeht, so hat das Telefon vor der Veröffentlichung nicht viel Aufsehen erregt. Die Aufnahme des Wortes "Serie" in das Startdatum bestätigt praktisch, dass es mehr als ein Gerät in der Serie geben wird.

Wir würden erwarten, dass mindestens eines dieser Telefone das leistungsstarke Flaggschiff ist, und dieses wird - wie wir wissen - vom Snapdragon 865-Prozessor angetrieben .

Es wird interessant sein zu sehen, ob es irgendwelche herausragenden, eigenartigen Funktionen hat. Wenn es etwas mit dem letztjährigen Modell mit seiner ungewöhnlichen ausklappbaren Kamera zu tun hat, wird es sicherlich mindestens einen Gesprächsthema haben.

Gerüchten zufolge wird es einen großen 5.000-mAh-Akku mit 30 W Schnellladung geben, aber ansonsten war die Gerüchteküche relativ leise.

Zum Glück müssen wir nicht lange warten, bis Asus die Bohnen verschüttet und uns auf sein nächstes (hoffentlich erschwingliches) Flaggschiff-Smartphone einlässt.

Schreiben von Cam Bunton.