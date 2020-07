Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Es ist der Kampf der Spieltelefone. Und da das Asus ROG Phone 3 und das Lenovo Legion Phone Dual (oder Legion Pro, wie es in China (besser) genannt wird) am selben Tag, dem 22. Juli 2020, vorgestellt werden, scheint es nur angebracht, diese beiden Geräte nebeneinander zu platzieren.

Asus ROG Phone 3: AMOLED mit 6,59 Zoll, Auflösung 1080 x 2340, Aktualisierung von 144 Hz, Touch-Reaktion von 270 ms

Lenovo Legion Phone Duel: 6,65-Zoll-AMOLED, Auflösung 1080 x 2340, 144-Hz-Aktualisierung, 240-ms-Touch-Antwort

Asus: 171 x 78 x 9,9 mm / Lenovo: 169,2 x 78,5 x 10 mm

Als Spieltelefone sind diese Geräte groß . Von der Batterie bis zur Spezifikation groß - aber auch physisch groß, um die Abkühlung dieser leistungsstarken Innereien zu unterstützen. Sowohl das Asus- als auch das Lenovo-Gerät sind etwa 10 mm dick, was keine schlanke Lieferung ist.

Das Lenovo verfügt über ein geringfügig größeres Display, obwohl beide Geräte in der Größe fast alle gleich groß sind. Es ist sehr wenig drin, außer dass das Lenovo die obere Blende meidet, weil es keine Kamera-Kerbe oder Lochung gibt - es hat stattdessen eine seitlich angebrachte Popup-Kamera.

Ursprünglich dachte man, Lenovo würde die zusätzliche Auflösung stark vorantreiben, aber dieses Gerücht war unbegründet. Stattdessen ist es genau wie beim Asus-Telefon eine Full HD + -Auflösung. In dieser Hinsicht ist es wie für wie.

Beide Geräte erreichen auch die Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und sind das neueste Muss für Spieler, die ultraschnelle Bilder und Reaktionszeiten wünschen (dies ist eine 240-m-Touch-Antwort für die Legion, 270 ms für das ROG Phone 3).

Wir haben gesehen, dass das Lenovo Legion auf der Rückseite ein leuchtendes "Y" -Logo hat. Das Asus ROG Phone 3 ist etwas subtiler und präsentiert ein Design, das dem Gerät der zweiten Generation weitgehend ähnelt. Nun, vielleicht ist subtil nicht das richtige Wort: Beide setzen auf RGB-Beleuchtung.

Asus ROG Telefon 3: Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 16 GB RAM

Lenovo Legion Phone Duel: Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 16 GB RAM

Asus: 6.000mAh Akkukapazität, 30W Schnellladung

Lenovo: 5.000 mAh, 90 W Schnellladung, Dual USB-C

Beide Geräte: 5G (unter 6 GHz)

Gaming-Telefone sind in Sachen Hardware unübertroffen und lassen nichts unversucht, um die Top-End-Spezifikation anzubieten. Es ist ziemlich ähnlich zwischen ROG und Legion auf dem Papier, beide bieten Qualcomm SD865 + Prozessor mit bis zu 16 GB RAM pro Stück.

Aber es ist die Art und Weise, wie diese Komponenten mit kühlenden Hardware- und Software-Eingriffen behandelt werden, die einem Gerät den Vorteil gegenüber dem anderen geben sollten - etwas, das wir erst kommentieren können, wenn wir beide verwendet haben.

Die Legion legt großen Wert auf ihre Kühlleistung, da sie ein Dual-Batterie-Setup verwendet. Die zwei 2.500-mAh-Zellen sind von der Hauptplatine entfernt, um eine Überhitzung zu vermeiden. Aber mehr als das: Jeder Akku kann dank einer Ladegeschwindigkeit von 90 W und zwei USB-C-Anschlüssen superschnell aufgeladen werden, um diese Art des schnellen Entsaftens zu ermöglichen - von null auf 50 Prozent dauert der Akku nur 10 Minuten.

Wenn es um Langlebigkeit geht, möchte Asus nicht überstrahlt werden und mit einer Batteriekapazität von 6.000 mAh noch einen Schritt weiter gehen. Das Unternehmen hat bereits ein Telefon mit einer solchen Zelle herausgebracht, damit es auf diese Erfahrung zurückgreifen kann - obwohl es mit 30 W Schnellladung nicht so schnell ist wie das Angebot von Lenovo.

Asus ROG Phone 3: Dreifache Rückfahrkameras, 64MP 1: 1,8 Haupt-, 13MP 1: 2,4 Weitwinkel-, 5MP Makro

Lenovo Legion Phone Duel: Zwei Rückfahrkameras, 64 MP Haupt-1: 1,9 und 16 MP 1: 2,2 breit

Asus: 24MP Selfie-Kamera mit Blick nach vorne

Lenovo: 20MP seitlich positionierte motorisierte Popup-Kamera

Da Rückfahrkameras für Gaming-Telefone nicht wirklich im Mittelpunkt stehen, ist der Platz besser für andere Schmuckstücke reserviert! - Es ist interessant zu sehen, wie beide Marken dies angegangen sind. In beiden Fällen gibt es einen 64-Megapixel-Hauptsensor sowie ein Weitwinkelangebot mit niedrigerer Auflösung - aber nur das Asus geht eine Kamera weiter, indem es auch für Nahaufnahmen ein 5-Megapixel-Makroobjektiv anbringt.

Auf der Vorderseite gibt es den größten und vielleicht aufregendsten Unterschied: Die Legion Pro verfügt über eine seitlich angebrachte Popup-Selfie-Kamera. Ja, es befindet sich auf der Seite und nicht oben, um die Telefonlandschaft während dieser Spielesitzungen zu halten.

Es ist ein mutiger Schritt von Lenovo, der dazu beiträgt, dieses Gerät als herausragender zu definieren, aber es kommt dem Bildschirm zugute, da kein Loch oder keine Kerbe im Weg ist - im Gegensatz zum ROG Phone 3, das über einen größeren Lünettenbereich verfügt oben, um die nach vorne gerichtete Kamera aufzunehmen.

Asus ROG Phone 3: Preis von 799 € bis 1.099 €

Lenovo Legion Phone Duel: Veröffentlichung im Juli erwartet, Preis ab 9999.

Wie viel Geld können Sie erwarten, um sich von einem dieser Geräte zu trennen? Asus war mit den europäischen Preisen sehr aufgeschlossen, aber Lenovo sagt noch nicht, wo oder wie viel das Gerät außerhalb Chinas auf den Markt kommen wird.

Interessanterweise bestätigt die doppelte Benennung des Lenovo-Geräts - es ist das Legion Pro in China, aber das Legion Phone Duel anderswo - effektiv, dass es kein Start nur in China sein wird. Das ist eine große Sache für ein Unternehmen, das seine Telefone nicht wirklich an einen anderen Ort liefert. Wir müssen also sehen, wie sich dies in naher Zukunft entwickelt. In China / den anwendbaren Regionen Asiens wurde der Preis ab 9999 confirmed bestätigt - das entspricht 1135 £ / 1250 € / 1430 $ -, als er Ende Juli in den Handel kommt.

Asus hat seine ROG Phone-Serie seit langem in breiteren Märkten eingeführt und tut dies auch weiterhin mit dem Gerät der dritten Generation. Es wird in drei Formen mit folgenden Preisen erhältlich sein:

8 GB + 128 GB Strix Edition: 799 €

12 GB + 256 GB Basisversion: 999 €

16 GB + 512 GB Top-End-Version: 1.099 €

Wir denken, dass dies ein Schnäppchen ist, egal für welche Option Sie sich entscheiden. Wir glauben nicht, dass derzeit 16 GB RAM für Android-Titel erforderlich sind - aber wenn Sie zukunftssicher sein möchten, entscheiden Sie sich dafür. Außerdem hat Asus viel Zubehör mitgenommen - Sie können alles über die Add-On-Controller, das Mini-PC-Rig, die Tastaturen usw. in unserer speziellen Asus ROG Phone 3-Funktion lesen.