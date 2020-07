Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Asus wird sein Spieletelefon der dritten Generation, das ROG Phone 3, am 22. Juni 2020 in einer reinen Online-Veranstaltung vorstellen.

Das neue Gerät soll das Champion-Gaming-Telefon sein. Hier erfahren Sie, was Sie von der Veranstaltung erwarten und wie Sie sie von Ihrer lokalen Zeitzone aus sehen können.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 22. Juli 2020 zu folgenden Zeiten statt:

BST: 16:00 für Großbritannien

MESZ: 17:00 für Europa

IST: 21:30 für Indien

CST: 00:00 (+1, 23. Juli) für China

EST: 11:00 für die Ostküste der USA

PST: 08:00 für Westküste USA

Angesichts der Tatsache, dass Asus in Taiwan ansässig ist, handelt es sich um eine sehr späte Auftaktveranstaltung in der Ortszeit. Erwarten Sie also, dass sich die Dinge infolgedessen an ein internationaleres Publikum richten.

Details sind dürftig, aber die Countdown-Uhr auf der offiziellen Seite von Asus ist der Ort, an dem wir den Start erwarten.

Schalten Sie zum relevanten Zeitpunkt ein und wir vermuten, dass Sie mit der vollständigen Videoaufschlüsselung behandelt werden.

Erwarten Sie, dass das ROG 3 leistungsstark ist, da es sich um ein Gaming-Telefon handelt. Qualcomm hat bereits bestätigt, dass es eines der ersten Geräte mit der Snapdragon 865 Plus-Plattform ist, mit dem Gerücht, dass 16 GB RAM verfügbar sein werden.

Andere Gerüchte besagen, dass ein 6.000-mAh-Akku sowie Kühltechnologien an Bord sein werden, um sicherzustellen, dass dieses Gerät lange und ohne Kompromisse bei der Stromversorgung betrieben werden kann.

Wir haben alle Fakten und Gerüchte in unserer ROG 3-Zusammenfassung zusammengefasst, wenn Sie tiefer eintauchen möchten. Andernfalls bleiben Sie auf das eigentliche Ereignis eingestellt, wenn alles vollständig enthüllt wird.