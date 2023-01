Käufer des iPhone 15 könnten das Kamera-Upgrade des iPhone 14 Pro erhalten

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Diejenigen, die später in diesem Jahr ein neues iPhone kaufen, müssen möglicherweise nicht zum Pro greifen, um ein Kamera-Upgrade zu erhalten, da das iPhone 15 Gerüchten zufolge einen 48-Megapixel-Shooter haben wird.

Während Apple dem iPhone 14 nicht die gleiche 48-Megapixel-Hauptkamera spendiert hat wie dem iPhone 14 Pro, könnte sich das mit dem iPhone 15 im September ändern. Jeff Pu, Analyst bei Haitong Intl Tech Research, glaubt, dass Apple den Basismodellen dieses Mal eine bessere Kamera spendieren wird.

Pu zufolge werden das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus die gleiche 48-Megapixel-Kamera verwenden, die letztes Jahr dem iPhone 14 Pro und dem iPhone 14 Pro Max vorbehalten war. Das würde schärfere Fotos und verbesserte Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglichen, zwei Dinge, die immer willkommen sind. Diejenigen, die auf andere Kamerafunktionen des iPhone 14 Pro gehofft haben, werden jedoch enttäuscht sein - Pu erwartet, dass dem iPhone 15 der LiDAR-Sensor und der optische Zoom der Pro-Modelle fehlen werden.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Was das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max betrifft, so wird gemunkelt, dass beide Modelle von verbesserten Zoom-Funktionen profitieren werden, während alle vier neuen iPhones zum ersten Mal Lightning zugunsten von USB-C aufgeben sollen. Damit bereitet sich Apple auf EU-Bestimmungen vor, die verhindern, dass Telefone etwas anderes als einen gemeinsamen Ladeanschluss verwenden. Dieser Anschluss ist natürlich USB-C.

EE Pocket-lint Awards 2022 Gewinner Spezial - Pocket-lint Podcast ep. 176 von Rik Henderson · 1 December 2022 Diese Woche konzentrieren wir uns auf die Gewinner der EE Pocket-lint Awards 2022, mit einem Blick auf die besten Gadgets, Technologien und Spiele in

Pu geht davon aus, dass Apple das iPhone 15 weltweit am 23. September in die Läden bringen will.

Schreiben von Oliver Haslam.