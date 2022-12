Das iPhone 15 könnte dank dieser kleinen Änderung eine bessere Batterie erhalten

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und wir freuen uns schon auf alles, was das Jahr 2023 bringen wird - und dazu gehört auch ein neues iPhone.

Zum iPhone 15 sind bereits einige Gerüchte aufgetaucht, aber es gibt eine Veränderung in der Branche, die sich Apple wahrscheinlich zunutze machen möchte.

In den letzten Jahren haben die Fortschritte in der Fertigung dazu geführt, dass einige der Kerntechnologien in kleinere Architekturen verlagert wurden - und eines der Unternehmen, die dahinter stehen, ist TSMC, der Hersteller von Apple-Silizium.

Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass die 3-Millimeter-Prozesstechnologie in die Serienproduktion gegangen ist, was bedeutet, dass sie für zukünftige Hardware von Unternehmen wie Apple und Qualcomm zur Verfügung stehen wird. Der Snapdragon 8 Gen 2, der gerade angekündigt wurde, basiert auf einem 4nm-Prozess, ebenso wie der Apple A16 Bionic.

Während die Geräte, die Anfang 2023 auf den Markt kommen, noch auf einem 4nm-Prozess basieren werden, könnte neue Hardware, die später im Jahr 2023 auf den Markt kommt, durchaus auf 3nm umgestellt werden.

Laut TSMC bietet der neue Prozess eine 30-35%ige Reduzierung des Stromverbrauchs bei gleicher Geschwindigkeit - und das könnte sich in einer höheren Effizienz der Geräte niederschlagen, wenn sie in die Hände der Kunden gelangen.

Während die Hardware in Smartphones immer effizienter wird, steigen auch die Anforderungen an die Verarbeitung: fortschrittliche Bildverarbeitung, steigende Anforderungen an die KI auf dem Gerät und vieles mehr verschlingen immer mehr Strom.

Wir sind noch weit davon entfernt, die Vorteile des 3nm-Prozesses für Geräte zu erkennen, aber die Diskussion wird sich in den nächsten 12-18 Monaten in diese Richtung bewegen.

Das iPhone 15 wird voraussichtlich erst im September 2023 vorgestellt, und wir gehen davon aus, dass Apple bis zum Tag der Markteinführung keine weiteren Details bekannt geben wird.

Schreiben von Chris Hall.