(Pocket-lint) - Es scheint noch gar nicht so lange her zu sein, dass Apple Dynamic Island auf dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max vorstellte und die Zuschauer im Steve-Jobs-Theater über den Namen der neuen Funktion schmunzeln mussten.

Es ist jedoch keine neue Funktion mehr, und während die iPhone 14 Pro-Modelle immer noch die neuesten Geräte von Apple sind und dies noch viele Monate lang sein werden, kursieren bereits Gerüchte über die iPhones des Jahres 2023.

Dies ist alles, was wir bisher über das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max gehört haben, wobei letzteres Gerüchten zufolge auch als iPhone 15 Pro Ultra bezeichnet werden soll.

Apple iPhone 15 Pro Erscheinungsdatum

September 2023

In der Vergangenheit war das Erscheinungsdatum des Apple iPhone ziemlich vorhersehbar. Abgesehen vom Jahr 2020 stellte das Unternehmen das nächste iPhone in der Regel an einem Dienstag in der zweiten Septemberwoche vor. Für das Jahr 2022 wurde der Termin jedoch um eine Woche vorverlegt und findet nun an einem Mittwoch statt, so dass der Start der iPhone 14-Serie auf den 7. September 2022 fällt, was es schwieriger macht, zukünftige Termine vorherzusagen.

Bislang gibt es noch keine konkreten Gerüchte über die Vorstellungstermine des iPhone 15 Pro und Pro Max, und es ist davon auszugehen, dass dies auch in absehbarer Zeit nicht der Fall sein wird.

Man kann davon ausgehen, dass die Geräte im September 2023 angekündigt und verfügbar sein werden, aber ob die Ankündigung in der ersten Septemberwoche, in der zweiten Woche oder in einer ganz anderen Woche stattfinden wird, bleibt abzuwarten.

Design des Apple iPhone 15 Pro

IP68-zertifiziert

Rahmen aus poliertem Edelstahl, Rückseite aus Glas

Kein Knopfdesign?

Seit den iPhone 12 Pro-Modellen hat das iPhone ein ziemlich ähnliches Design beibehalten. Die Pro-Modelle verfügen über ein Gehäuse aus poliertem Edelstahl, eine Rückseite aus mattem Glas und ein großes Dreifach-Kamerasystem in der oberen rechten Ecke der Rückseite.

Mit den iPhone 14 Pro-Modellen wurden ein Always-On-Display und Dynamic Island eingeführt, so dass wir erwarten, dass die iPhone 15 Pro-Modelle beide Technologien bieten werden. Dynamic Island ersetzt die Kerbe - die bei den Standard-iPhone-14-Modellen noch vorhanden ist - durch einen pillenförmigen Ausschnitt, der sich mit den Informationen erweitert.

Gerüchten zufolge werden die iPhone 15 Pro-Modelle auf physische Tasten verzichten und stattdessen ein Solid-State-Button-Design verwenden, das auf Taptik setzt. Es wird auch berichtet, dass die iPhone 15 Pro-Modelle USB-C statt Lightning verwenden werden.

Apple iPhone 15 Pro Display

Dasselbe wie bei den iPhone 14 Pro Modellen?

OLED

2000nits Spitzenhelligkeit

Das Apple iPhone 14 Pro hat ein 6,1-Zoll-OLED-Display, während das iPhone 14 Pro Max ein 6,7-Zoll-OLED-Display hat. Es ist wahrscheinlich, dass Apple bei den Apple iPhone 15 Pro Modellen bei OLED bleiben wird und es ist wahrscheinlich, dass wir wieder ein Always-On-Display sowie Dynamic Island sehen werden.

Ob Apple die gleichen Bildschirmgrößen beibehalten wird, ist in den Gerüchten noch nicht näher erläutert worden. Sollte dies der Fall sein, wird wahrscheinlich auch die Auflösung gleich bleiben, zusammen mit der anpassbaren 120Hz-Bildwiederholrate.

Wir gehen außerdem davon aus, dass die 2000nits Spitzenhelligkeit des iPhone 14 Pro und 14 Pro Max auch für die iPhone 15 Pro Modelle gelten werden.

Apple iPhone 15 Pro technische Daten und Hardware

A17-Chip

USB-C

iOS 17

Es gibt noch nicht viele Gerüchte über die Hardware und Spezifikationen des Apple iPhone 15 Pro und 15 Pro Max/Ultra, aber sie werden zweifellos ein Prozessor-Upgrade im Vergleich zu ihren Vorgängern haben. Nachdem das iPhone 14 Pro und Pro Max auf dem A16-Chip laufen, ist es wahrscheinlich, dass das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max auf den A17 wechseln wird.

Einem Bericht zufolge könnte dieser Chip auf einem 3nm-Prozess basieren, was allerdings noch unbestätigt ist.

An anderer Stelle heißt es, dass die iPhone 15 Pro-Modelle, wie oben erwähnt, auf USB-C statt Lightning umsteigen werden. Es wird erwartet, dass dies der USB 3.2- oder Thunderbolt 3-Standard sein wird, wenn dies geschieht.

Was die Software betrifft, so wird iOS 17 als nächstes kommen, über das wir wahrscheinlich auf der Worldwide Developer Conference (WWDC) von Apple mehr erfahren werden. Diese findet in der Regel im Juni statt, und das Unternehmen enthüllt in der Regel viele der Funktionen, die für die neuen iPhones und kompatible ältere iPhones entwickelt werden.

Apple iPhone 15 Pro Kamera

Dreifach-Rückkamera

Neuer Sony-Sensor?

Das Apple iPhone 14 Pro und 14 Pro Max haben beide eine dreifache Rückkamera, die aus einem Hauptkamerasensor, einem Ultraweitwinkel- und einem Telekamerasensor besteht. Der Hauptkamerasensor wurde 2022 auf einen 48-Megapixel-Sensor aufgerüstet, so dass es möglich ist, dass Apple diesen Sensor auch bei den iPhone 15 Pro Modellen beibehält.

Zweifelsohne wird es - wie bei den iPhone 14 Pro-Modellen - einige zusätzliche Funktionen geben. Ein Gerücht besagt, dass in den iPhone 15 Pro-Modellen ein Sony-Sensor verbaut sein wird. Es heißt, dass der Sensor den Sättigungssignalpegel in jedem Pixel verdoppeln kann, wodurch mehr Licht eingefangen werden kann und gleichzeitig die richtige Belichtung unter verschiedenen Umständen gewährleistet wird.

Das soll es Nutzern ermöglichen, ein klares Foto vom Gesicht einer Person zu machen, auch wenn diese beispielsweise eine helle Lichtquelle hinter sich hat. Bislang gibt es jedoch keine offizielle Bestätigung, dass die Funktion in den iPhone 15 Pro-Modellen enthalten sein wird, und auch nicht, wie die Ergebnisse aussehen werden.

Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass der Schwerpunkt auf der Fotografie liegt, sodass in diesem Bereich Verbesserungen gegenüber den iPhone 14 Pro-Modellen zu erwarten sind.

Apple iPhone 15 Pro Gerüchte: Alles, was wir bisher gehört haben

Hier ist alles, was wir bisher über die Apple iPhone 15 Pro-Modelle gehört haben.

29. November 2022: Apple iPhone 15 soll auf neuen "hochmodernen" Sony-Bildsensor umsteigen

Berichten zufolge wird Sony den Bildsensor für die nächste iPhone-Reihe von Appleliefern. Der neue Sensor soll den Sättigungssignalpegel in jedem Pixel verdoppeln, wodurch mehr Licht eingefangen werden kann und gleichzeitig die richtige Belichtung unter verschiedenen Umständen gewährleistet wird.

Dies soll es den Nutzern ermöglichen, ein klares Foto vom Gesicht einer Person zu machen, auch wenn diese zum Beispiel eine helle Lichtquelle im Rücken hat.

17. November 2022: Apple's Lightning-zu-USB-C-Switch wird vor allem den iPhone 15 Pro-Modellen zugute kommen, behauptet ein Analyst

Ming-Chi Kuo behauptet, dass Apple die Umstellung von Lightning auf USB-C bei allen Geräten bereits im nächsten Jahr abschließen wird - lange bevor die EU-Richtlinie dies vorschreibt.

Aus seinem Bericht geht hervor, dass die gesamte iPhone 15-Reihe den Lightning-Anschluss aufgeben wird. Nur das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max werden mit dem neuesten USB 3.2 oder sogar Thunderbolt 3 Standard ausgestattet sein.

28. Oktober 2022: Apple iPhone 15 Pro könnte die physischen Tasten komplett überflüssig machen

Laut dem angesehenen Branchenanalysten Ming-Chi Kuokönnte Apple bei seinem nächsten iPhone auf die Lautstärke- und Einschalttasten verzichten.

In dem Bericht heißt es, dass das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max stattdessen ein Solid-State-Button-Design verwenden könnten". Er geht davon aus, dass die Geräte stattdessen "taptische" Tasten haben werden, die wie die Home-Taste des iPhone 7 und 8 funktionieren.

26. September 2022: Apple iPhone 15 Pro Max könnte als iPhone 15 Ultra bezeichnet werden

WieMark Gurman von Bloomberg berichtet, könnte das Spitzenmodell des Apple iPhone 15 Pro Max stattdessen iPhone 15 Ultra heißen.

14. September 2022: Apple will 3nm-Chiptechnologie für iPhone 15 und Macs 2023 verwenden

Einem Bericht zufolge entwickelt TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) 3nm-basierte Prozessoren, die für Apples A17-Prozessor verwendet werden sollen - der wahrscheinlich das iPhone 15 Pro antreiben wird.

