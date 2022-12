Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple hat seine Sicherheitsfunktionen im September 2022 mit der Ankündigung von Emergency SOS via Satellit erweitert, das zu Medical ID, Emergency SOS und Notfallkontakten hinzukommt.

Die Funktion "Emergency SOS via Satellite" ermöglicht es Nutzern, die in einem kompatiblen Land (USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Irland) leben und eines der Modelle der iPhone 14 Serie besitzen, Notdienste in Gebieten zu kontaktieren, in denen sie keine Mobilfunk- oder Wi-Fi-Verbindung haben.

Wir haben es im Richmond Park mit einem Demomodell ausprobiert, um uns ein Bild davon zu machen, wie Emergency SOS via Satellit funktioniert und welche Erfahrungen Sie erwarten können, wenn Sie einmal verletzt in den Bergen feststecken oder auf einem Wanderweg eingeklemmt sind.

So funktioniert Emergency SOS via Satellite

Es gibt einen Demomodus, der allen Nutzern eines der vier iPhone 14 Modelle zur Verfügung steht und der Ihnen eine ungefähre Vorstellung davon vermittelt, was Sie erwartet, wenn Sie die Funktion "Notfall-SOS über Satellit" nutzen. In der Demo, die uns zur Verfügung stand, wurde die Mobilfunkverbindung auf Systemebene abgeschaltet, um einen detaillierteren Eindruck zu vermitteln.

Der Notruf über Satellit wird als Option angezeigt, wenn Sie versuchen, die Notdienste in einem Gebiet zu kontaktieren, in dem Sie keine Mobilfunkverbindung haben. Nach dem Start der einfach zu bedienenden Schnittstelle werden die folgenden Fragen und Optionen angezeigt, die sich jedoch je nach Ihrer ersten Antwort unterscheiden können. Im folgenden Szenario haben wir als erste Antwort Verloren oder Eingeschlossen gewählt:

Was ist der Notfall? Auto- oder Fahrzeugproblem Krankheit oder Verletzung Verbrechen Verloren oder eingeklemmt Feuer

Wer braucht Hilfe? Ich Jemand anderes Mehrere Personen

Ist jemand verletzt? Ja Nein

Was beschreibt Ihren Notfall am besten? Gestrandet Gefangen Verloren

Trifft einer der folgenden Punkte zu? Steiles Terrain Wasser Höhle Keine



Wenn Sie alle obigen Fragen beantwortet haben, werden Sie gefragt, ob Sie Ihre(n) Notfallkontakt(e) benachrichtigen möchten oder nicht. Ihr Gespräch mit den Notdiensten und Ihr Standort können an Ihre Kontaktperson(en) weitergegeben werden.

Sobald ein Satellit gefunden wurde - Sie werden angeleitet, Ihr Telefon in die richtige Richtung zu bewegen, um einen Satelliten zu finden, damit die Nachricht gesendet werden kann - erscheint eine Nachricht mit einer Zusammenfassung Ihrer Antworten. Ihre medizinische ID und Ihr Standort werden ebenfalls an das Relaiszentrum gesendet. Sie müssen Ihr iPhone immer wieder auf den Satelliten richten und es in der grünen Antenne auf dem Bildschirm halten, um Nachrichten zu senden und zu empfangen.

Sie erhalten dann eine Rückmeldung von der Notrufzentrale, in der Sie gebeten werden, den Standort Ihres Notfalls zu beschreiben. Es wird empfohlen, die Antworten kurz und knapp zu halten. Es werden Ihnen auch Folgefragen gestellt, z. B. woher Sie das Gebiet, in dem Sie festsitzen, betreten haben.

Ihr gesamter Austausch mit der Notrufzentrale wird in Echtzeit an Ihre Kontaktperson in der Notrufzentrale gesendet - sofern Sie sich dafür entschieden haben, diese zu informieren. Es ist möglich, dass sie die Antworten noch vor Ihnen erhalten, wenn sie eine Mobilfunkverbindung haben, obwohl Sie das natürlich nicht wissen, wenn Sie auf einem Berg sind.

Wie funktioniert der Notruf SOS über Satellit?

Die Funktion Notruf über Satellit ist unserer Erfahrung nach sehr einfach zu bedienen. Man kann eigentlich nichts falsch machen, da man Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess geführt wird und es sich um ein einfaches Multiple-Choice-Verfahren handelt. Das ist natürlich sehr wichtig, da Sie Ihre Hände vielleicht nur eingeschränkt benutzen können oder es Ihnen schwerfällt, sich zu konzentrieren.

Allerdings gibt es ein paar Dinge zu beachten. Erstens müssen Sie draußen sein, das Versenden von Nachrichten dauert länger, als Sie es von normalen Nachrichten gewohnt sind, und Sie müssen Fragen klar und deutlich beantworten, um eine schnelle Antwort zu erhalten. Grundsätzlich gilt: Erzählen Sie der Relaiszentrale nicht Ihre Lebensgeschichte. Sie wollen Ihnen die Hilfe geben, die Sie brauchen, und nicht den Namen Ihrer Katze erfahren.

Während unserer Vorführung gab es eine Unterbrechung der Satellitenverbindung, so dass wir etwa eine Minute warten mussten, bevor wir die Nachricht senden konnten. Im Richmond Park war das natürlich kein Problem, wenn wir nicht gerade verletzt oder gefangen waren, aber wir könnten uns vorstellen, dass es sich wie eine sehr lange Minute anfühlen würde, wenn wir mit einem gebrochenen Bein auf dem Gipfel eines Berges frieren würden. Je nach Notlage könnte es sich in manchen Fällen auch als schwierig erweisen, das iPhone im grünen Bereich zu halten, um das Satellitensignal zu finden.

Während unserer Demo hatten wir eine klare Sicht auf den Himmel, aber wenn das nicht der Fall ist oder Sie beispielsweise von vielen Bäumen umgeben sind, kann es etwas länger dauern, bis alles durchgelaufen ist und die Antworten zurückkommen. Alles in allem ist es ein sehr nahtloses Erlebnis, man muss nur damit rechnen, dass es länger dauert, als wenn man eine normale iMessage oder WhatsApp-Nachricht verschickt.

Die Tatsache, dass Ihre gesamte Konversation in Echtzeit an Ihren Notfallkontakt gesendet wird, ist eine großartige Funktion, denn so können Sie ihn darüber informieren, was mit Ihnen passiert ist, obwohl Sie keinen Empfang haben. Sie können die Weitergabe jedoch jederzeit beenden, indem Sie auf die blaue Schaltfläche "Stopp" oben auf dem Display tippen.

So senden Sie Ihren Standort über Satellit mit Find My

Neben der Möglichkeit, Notdienste über Satellit anzurufen oder zu simsen, ist es auch möglich, Ihren Standort über Find My zu senden. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

Öffnen Sie die Find My-App

Tippen Sie unten rechts auf die Registerkarte "Ich".

Scrollen Sie nach unten zu Mein Standort über Satellit

Tippen Sie auf Meinen Standort senden

Bestätigen Sie Meinen Standort senden

Richten Sie Ihr iPhone 14-Modell in die richtige Richtung, um das Satellitensignal zu empfangen.

Das war's schon. Das Signal wird gesendet, allerdings dauert es länger als normal.

Gibt es eine Demo von Emergency SOS via Satellit?

Ja. Wenn Sie in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Irland oder Frankreich leben, können Sie die Demo des Dienstes ausprobieren.

Lesen Sie in unserem separaten Beitrag, wie Sie die Demo finden und starten können, aber folgen Sie kurz den folgenden Schritten:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem iPhone 14-Modell

Scrollen Sie nach unten zu Notruf SOS

Scrollen Sie zum unteren Rand

Tippen Sie auf Demo ausprobieren

