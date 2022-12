Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple hat Emergency SOS via Satellit auf seinem Event im September 2022 zusammen mit der Vorstellung der iPhone 14 Serie angekündigt, und nun wird die Funktion auf weitere Länder ausgeweitet.

Ab dem 13. Dezember 2022 können iPhone 14 Nutzer in Großbritannien, Irland, Frankreich und Deutschland den Dienst nutzen, der es ermöglicht, Notdienste zu kontaktieren, wenn man sich in einem Gebiet ohne Mobilfunk- oder Wi-Fi-Empfang befindet. In den USA konnte der Dienst bereits in Anspruch genommen werden.

Jedes Modell der iPhone 14-Reihe wird Zugriff auf die Funktion haben, und es gibt einen Demomodus - über den Sie in unserem separaten Beitrag mehr erfahren können -, damit Sie sich ein Bild davon machen können, was Sie erwarten können. Sie müssen iOS 16.1 oder höher verwenden, um Zugang zu erhalten, und sobald Sie den Dienst aktivieren, erhalten Sie zwei Jahre lang kostenlosen Zugang.

Emergency SOS via Satellite verbindet dich mit Relais-Zentren, in denen von Apple geschulte Notdienstmitarbeiter für dich den Notdienst kontaktieren und dir die nötige Hilfe besorgen. Alles über Emergency SOS via Satellite erfährst du in unserem separaten Beitrag. Kurz gesagt: Wenn du mit deinem iPhone 14 die Nummer 112 oder 999 wählst oder eine SMS schreibst, erscheint eine Schnittstelle.

Sie müssen einen kurzen Fragebogen ausfüllen und wichtige Fragen beantworten, damit die richtige Hilfe zu Ihnen geschickt werden kann. Sie erhalten Anweisungen, wohin Sie Ihr Telefon richten müssen, um eine Verbindung zu einem Satelliten herzustellen, und es wird eine Nachricht mit Ihren Antworten auf den Fragebogen, Ihrem Standort, einschließlich der Höhe, dem Batteriestand des iPhones und der medizinischen ID (falls aktiviert) gesendet.

Die Niederschrift zwischen Ihnen und dem Relaiszentrum kann in Echtzeit an Ihre(n) Notfallkontakt(e) weitergegeben werden, und es ist auch möglich, Ihren Standort über die Find My App per Satellit zu übermitteln.

Der Notruf SOS via Satellit ist für alle Nutzer mit einem iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max in den oben genannten Ländern sowie in den USA verfügbar.

Schreiben von Britta O'Boyle.