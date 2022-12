So verwenden Sie den Apple Emergency SOS via Satellit Demo-Modus

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Bei der Vorstellung der iPhone 14 Reihe im September kündigte Apple die Notruf-Funktion SOS via Satellit an. Mit dieser Funktion können Sie Notdienste auch dann kontaktieren, wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem Sie keinen Mobilfunkempfang haben.

Wenn Sie sich zum Beispiel auf einer Wanderung oder auf dem Gipfel eines Berges befinden, treten Sie in einen Textaustausch mit einem speziellen Relay-Team, das in Ihrem Namen Notdienste kontaktiert und Ihnen die benötigte Hilfe zukommen lässt.

Um zu sehen, wie Sie den Notruf SOS via Satellit auf den iPhone 14-Modellen nutzen können, gibt es einen Demo-Modus, mit dem Sie sich mit den Wartezeiten und der Art der Nachrichten vertraut machen können, die Sie über den Dienst erhalten.

Hier erfahren Sie, wie Sie den Demomodus von Emergency SOS via Satellite einrichten können.

So starten Sie den Demomodus von Emergency SOS via Satellite

Um den Emergency SOS via Satellite Demomodus zu starten, müssen Sie die folgenden Schritte befolgen. Denken Sie daran, dass dies nur funktioniert, wenn Sie ein iPhone 14 Modell besitzen, in einem kompatiblen Land leben und die neueste Version von iOS verwenden.

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem iPhone Scrollen Sie nach unten zu Notruf SOS Scrollen Sie nach unten, bis Sie den Abschnitt Notruf SOS über Satellit sehen Tippen Sie auf Demo ausprobieren Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm

Was benötigen Sie, um den Demo-Modus von Emergency SOS via Satellite auszuführen?

Die Funktion "Notfall-SOS über Satellit" ist nur auf dem iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max verfügbar.

Für ältere iPhone-Modelle ist sie nicht verfügbar. Außerdem musst du iOS 16.1 verwenden und in einem kompatiblen Land leben. Derzeit sind das die USA, Großbritannien, Irland, Frankreich und Deutschland.

