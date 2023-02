Der erfahrene Analyst der Smartphone-Branche, Ming-Chi Kuo, behauptet, dass Apple den Wechsel von Lightning zu USB-C für alle Geräte bereits im nächsten Jahr vollziehen wird - lange bevor die EU-Richtlinie dies vorschreibt. Sein neuester Bericht zeigt, dass die gesamte iPhone 15-Reihe den Lightning-Anschluss loswerden wird.

Die Standardgeräte iPhone 15 und iPhone 15 Plus werden jedoch mit der niedriger spezifizierten USB-C-Technologie (USB-2.0) ausgestattet sein, sagt er. Nur das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max werden mit dem neuesten USB 3.2 oder sogar Thunderbolt 3 Standard ausgestattet sein.

Eine Reihe von Beiträgen auf Kuos Twitter-Feed (auf Chinesisch und wiederholt auf Englisch) beschreibt die Änderungen, die seiner Meinung nach kommen werden. Er geht davon aus, dass "das Benutzererlebnis bei der kabelgebundenen Übertragung und der Videoausgabe deutlich verbessert werden wird".

Apple hat bereits bestätigt, dass es in Zukunft zögerlich auf USB-C für iPhones umsteigen wird, aber es wurde angenommen, dass dies nicht vor 2024 geschehen wird, wenn die neuen Bemühungen der Europäischen Union zur Standardisierung des mobilen Ladens in der gesamten Branche in Kraft treten.

Das Unternehmen hat bereits den Lightning-Anschluss für sein iPad der 10. Generation abgeschafft und das neueste Modell mit USB-C ausgestattet. Jetzt scheint es, dass die iPhones bald folgen werden.