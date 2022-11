iPhone 14 Emergency SOS via Satellit kommt im Dezember nach Europa

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple bestätigt, dass die Notruf-Funktion "SOS via Satellit" ab dem 15. November in den USA und Kanada und im Dezember in einigen europäischen Ländern verfügbar ist.

Die Funktion, die es laut Apple ermöglicht, Hilfe zu rufen, wenn man sich außerhalb der Reichweite von Mobilfunk- und Wi-Fi-Verbindungen befindet, ist für alle iPhone 14 Modelle verfügbar. Apple hatte zuvor gesagt, dass die Funktion in den USA im November in Betrieb gehen würde, aber nicht gesagt, wann andere Länder online gehen würden.

Apple hat bestätigt, dass Emergency SOS via Satellit im Dezember in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Irland verfügbar sein wird, hat aber noch kein genaues Datum genannt. Das Unternehmen hat bestätigt, dass diejenigen, die die Funktion nutzen wollen, iOS 16.1 oder höher installiert haben müssen - stellen Sie also sicher, dass Sie vor Ihrer nächsten Wanderung alles vorbereitet haben.

Die Funktion "Emergency SOS via Satellite" nutzt Globalstar-Satelliten und ist in der Lage, eine kleine Menge an Daten an einen Dispatcher zu senden, der diese Daten dann an die Rettungsdienste weiterleiten kann. Apple hat nach eigenen Angaben mit Notrufexperten zusammengearbeitet, um die benötigten Informationen zu sammeln und gleichzeitig die Datenmenge zu reduzieren, die an die Satelliten gesendet werden muss. Das Ergebnis ist, dass nur 15 Sekunden freier Himmel benötigt werden, um eine Notfallmeldung zu übermitteln.

Apple hat außerdem bestätigt, dass ein Demomodus zur Verfügung stehen wird, mit dem die Funktion getestet werden kann, ohne eine Notrufübertragung zu generieren - eine gute Möglichkeit, sich mit der Funktion vertraut zu machen, bevor sie benötigt wird.

