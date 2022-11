Apple angeblich "4 Jahre davon entfernt", mit der Google-Suche zu konkurrieren

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple ist Berichten zufolge mindestens vier Jahre davon entfernt, mit Google bei der Suche konkurrieren zu können, und verliert obendrein noch Talente.

Ein neuer Bericht weist auf Veränderungen innerhalb von Apple hin, die dazu geführt haben, dass das Unternehmen Laserlike gekauft hat, ein von Google-Ingenieuren gegründetes Unternehmen, das sich auf KI-Nachrichten konzentriert. Doch einige der Mitarbeiter, die mit dem Kauf einhergingen, haben das Unternehmen inzwischen verlassen - und sind zu Google zurückgekehrt.

WieThe Information berichtet, kaufte Apple Laserlike im Jahr 2018 und übertrug dem Mitbegründer Srinivasan Venkatachary die Leitung des Suchteams des Unternehmens, in dem mindestens 200 Mitarbeiter tätig sind. Dieses Team war Berichten zufolge für die Arbeit an Dingen wie Spotlight und dem Sprachassistenten Siri verantwortlich.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Es wird jedoch berichtet, dass Venkatachary zu Google zurückgekehrt ist, um eine Rolle als Vice President of Engineering zu übernehmen. Und auch andere sind zurück nach Mountain View gepilgert, darunter die Laserlike-Mitbegründer Steven Baker und Anand Shukla.

Durch den Verlust solcher Talente könnte Apple bei seinen Versuchen, die eigenen Suchfunktionen zu verbessern, benachteiligt werden, insbesondere zu einer Zeit, in der Gerüchte über die Absicht des Unternehmens, mit Google zu konkurrieren, immer wieder auftauchen.

Ob Apple ernsthaft mit Google in einem Bereich konkurrieren kann, den das Unternehmen seit Jahren fest im Griff hat, scheint nicht der Fall zu sein. Zumindest noch nicht. "Apple ist noch mindestens vier Jahre davon entfernt, einen potenziellen Ersatz für die Google-Suche auf den Markt zu bringen", heißt es in dem Bericht, der sich auf eine ungenannte Quelle beruft, die mit dem fraglichen Team zusammengearbeitet hat. Es heißt weiter, dass eine Aufstockung des Budgets erforderlich wäre, während eine Vereinbarung, Microsofts Bing oder eine ähnliche Suche an Bord zu holen, ebenfalls hilfreich wäre.

Warum Apple mit Google konkurrieren will, ist nicht sofort klar. Google zahlt Apple bekanntlich bis zu 12 Milliarden Dollar pro Jahr dafür, dass seine Suche auf iPhones in der ganzen Welt als Standard eingestellt wird.

Es ist die Woche der Heimsicherheit auf Pocket-lint von Britta O'Boyle · 8 August 2022 Diese Woche ist auf Pocket-lint die Woche der Haussicherheit. Hier ist, was Sie erwarten können.

Schreiben von Oliver Haslam.