Apple warnt vor Lieferengpässen beim iPhone 14 Pro aufgrund von COVID-19

(Pocket-lint) - Apple hat davor gewarnt, dass die Lieferung von iPhone 14 Pro- und iPhone 14 Pro Max-Hardware durch anhaltende COVID-19-Beschränkungen bei seinem Hauptlieferanten beeinträchtigt wird.

Die Bestände an iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max Handsets waren bereits in verschiedenen Speicherkapazitäten und Farbkonfigurationen punktuell, aber Apple sagt, dass es noch schlimmer werden könnte.

Apple sagte in einer Erklärung, dass die COVID-19-Beschränkungen vorübergehend die primäre iPhone 14 Pro- und iPhone 14 Pro Max-Montageanlage in Zhengzhou, China, beeinträchtigt haben". Infolgedessen ist die Anlage "derzeit mit deutlich reduzierter Kapazität in Betrieb". Das bedeutet, dass die Auslieferungen neuer Handys nun voraussichtlich geringer ausfallen werden als zunächst erhofft - was zur Folge hat, dass diejenigen, die ein neues iPhone im Handel abholen möchten, möglicherweise warten müssen. Vor der Ankündigung am Wochenende wurden die Lieferzeiten bereits um Wochen verlängert.

"Wir erwarten nun, dass die Auslieferungen des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max geringer ausfallen werden, als wir zuvor angenommen haben, und dass die Kunden längere Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, um ihre neuen Produkte zu erhalten", heißt es in der Erklärung von Apple, bevor das Unternehmen erklärt, dass es eng mit seinem Produktionspartner zusammenarbeitet, um die Produktion wieder in Gang zu bringen.

Bei dem fraglichen Partner handelt es sich um Foxconn, das Berichten zufolge im Zentrum eines Industriegebiets steht, das abgesperrt wurde. Damals ging man davon aus, dass die Auswirkungen auf Apple minimal sein würden, da Foxconn bereits einen geschlossenen Kreislauf eingerichtet hatte - die Mitarbeiter, die auf dem Gelände leben, essen ihre Mahlzeiten in ihren Schlafsälen, um das Risiko einer Ansteckung mit dem Virus zu verringern.

Bemerkenswerterweise betrifft dieses Problem nicht das iPhone 14 oder iPhone 14 Plus, zwei Geräte, die in anderen Fabriken hergestellt werden, aber auch weniger gefragt sein sollen als ihre Pro-Pendants.

Schreiben von Oliver Haslam.