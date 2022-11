Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie ein neuer iPhone-Nutzer sind, fragen Sie sich vielleicht, wie Voicemail auf Ihrem neuen Telefon funktioniert. Apple nennt seine Voicemail-Funktion in der Standard-Telefon-App des iPhone "visuelle Voicemail".

Die visuelle Voicemail ist mit bestimmten Anbietern kompatibel und zeigt eine visuelle Liste Ihrer Nachrichten an. Du kannst auswählen, welche du abspielen und welche du löschen möchtest, ohne sie alle abhören zu müssen. Sie können auch Transkriptionen sehen (in einigen englischsprachigen Ländern), d. h. Ihre Nachrichten werden in Text umgewandelt. Wenn Sie neugierig auf die visuelle Voicemail sind und wissen möchten, wie Sie sie einrichten, finden Sie hier alles, was Sie wissen müssen.

Wie man Voicemail auf dem iPhone einrichtet

Erstmaliges Einrichten von Voicemail

Wenn Sie zum ersten Mal in der App "Telefon" auf "Voicemail" tippen, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort für die Voicemail zu erstellen und eine Begrüßung für die Voicemail aufzunehmen.

Öffnen Sie die App "Telefon" und tippen Sie auf den Reiter "Voicemail". Tippen Sie auf Jetzt einrichten. Erstellen Sie ein Voicemail-Passwort. Wählen Sie eine Ansage aus: Standard oder Benutzerdefiniert Wenn Sie Benutzerdefiniert wählen, können Sie eine neue Ansage aufnehmen.

Abspielen und Löschen von Voicemails auf dem iPhone

Siri

Um eine Sprachnachricht abzuspielen, freizugeben oder zu löschen, können Sie Siri einfach Folgendes fragen: "Spiele die Sprachnachricht von Maggie ab".

Telefon-App

Sie können in der Telefon-App auf Ihrem iPhone zu "Voicemail" gehen, um Ihre Nachrichten vollständig zu verwalten.

Öffnen Sie die Telefon-App. Tippen Sie auf die Registerkarte "Voicemail" und dann auf eine Nachricht. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Spielen Sie die Nachricht ab: Tippen Sie auf die Schaltfläche "Abspielen".

Teilen Sie die Nachricht: Tippen Sie auf die Schaltfläche Freigeben.

Löschen Sie die Nachricht: Tippen Sie auf die Schaltfläche Papierkorb.

Hinweis: Nachrichten werden gespeichert, bis Sie oder Ihr Anbieter sie löschen. Um eine gelöschte Nachricht wiederherzustellen, tippen Sie auf "Gelöschte Nachrichten", auf die Nachricht und dann auf "Wiederherstellen".

Anzeigen von Voicemail-Transkriptionen auf dem iPhone

Voicemail-Transkriptionen sind Teil der visuellen Voicemail-Funktion - allerdings nur auf dem iPhone 6s oder neuer. Sie müssen die Transkription nicht aktivieren. Sie werden automatisch mit jeder Nachricht auf der Registerkarte "Voicemail" angezeigt.

Öffnen Sie die Telefon-App und navigieren Sie zur Registerkarte "Voicemail". Tippen Sie auf eine Voicemail, um sie zu transkribieren. Wenn die Sprachnachricht noch nicht transkribiert wurde, sehen Sie möglicherweise "Transkription der Sprachnachricht...". Die Transkription sollte bald erscheinen. Wenn Sie die Sprachnachricht erneut aufrufen, sollte die Transkription angezeigt werden, wenn Sie sie antippen. Wenn Apple nicht feststellen kann, was der Anrufer gesagt hat, werden möglicherweise einige Leerstellen angezeigt.

So erkennen Sie, ob Ihr iPhone visuelle Voicemail unterstützt

Visuelle Voicemail ist nur auf dem iPhone von ausgewählten Anbietern in bestimmten Ländern oder Regionen verfügbar. Die vollständige Liste der unterstützten Mobilfunkanbieter in den USA finden Sie hier und in Europa hier.

So hören Sie Ihre Nachrichten, wenn die visuelle Voicemail nicht funktioniert

Wenn die visuelle Voicemail aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, können Sie trotzdem versuchen, Ihre Nachrichten von Ihrem iPhone (oder in den USA und Kanada sogar von einem anderen Telefon) abzurufen.

Auf Ihrem iPhone: Tippen Sie in der Telefon-App auf die Registerkarte "Voicemail" und folgen Sie dann den Anweisungen von Apple, um Ihre Nachrichten abzurufen.

Oder, von einem anderen Telefon in den USA oder Kanada: Wählen Sie Ihre Nummer, drücken Sie * oder # (je nach Anbieter), um die Ansage zu umgehen, und geben Sie dann Ihr Voicemail-Passwort ein. Wenn Sie außerhalb der USA und Kanadas leben, erkundigen Sie sich bei Ihrem Anbieter, wie Sie ohne die Telefon-App/visuelle Voicemail auf Ihre Voicemails zugreifen können.



So ändern Sie Ihr Voicemail-Passwort auf dem iPhone

Gehen Sie auf Ihrem iPhone zu "Einstellungen" > "Telefon" > "Voicemail-Kennwort ändern" und geben Sie dann ein neues Kennwort ein. Das war's schon.

So ändern Sie Ihre Voicemail-Ansage auf dem iPhone

Um Ihre Ansage jederzeit zu ändern, öffnen Sie die App "Telefon", tippen Sie auf den Reiter "Voicemail" und gehen Sie zu "Ansage". Passen Sie dort Ihre Voicemail-Ansage an. Ganz einfach.

Sie möchten mehr wissen?

Auf der Support-Seite von Apple für iPhone-Sprachnachrichten finden Sie weitere Informationen.

Schreiben von Maggie Tillman.