Das iPhone 15 wird das 5G-Modem von Qualcomm verwenden, weil das von Apple nicht bereit ist

(Pocket-lint) - Nachdem man erwartet hatte, dass Apple ab dem iPhone 15 sein eigenes 5G-Modem verwenden würde, sagt Qualcomm nun, dass es stattdessen die "überwiegende Mehrheit" der Modems liefern wird.

Apple hat an der Entwicklung seines eigenen 5G-Modems gearbeitet, seit es 2019 die Reste von Intels Modemgeschäft übernommen hat, aber es hat immer einige Zeit gedauert, bis es für den Einsatz in iPhones bereit war. Ursprünglich wurde erwartet, dass dies im Jahr 2023 mit der Markteinführung des iPhone 15 geschehen würde, wobei Qualcomm selbst bereits gesagt hatte, dass es davon ausging, den größten Teil seines Apple-Geschäfts zu verlieren. Jetzt nicht mehr so sehr.

Kommentare in einem Dokument, das Qualcomms Ergebnisbericht am Mittwoch beigefügt war, bestätigten, dass das Unternehmen nun davon ausgeht, die "überwiegende Mehrheit" der Modems für Apples Telefone im nächsten Jahr zu liefern.

Es gab jedoch bereits Andeutungen, dass dieser Schritt bevorsteht. Der Analyst Ming-Chi Kuo sagte Anfang des Jahres, er glaube, dass Apples eigenes 5G-Modem "gescheitert" sei. Es wird immer noch erwartet, dass Apple den Wechsel zu eigenen Modems in der Zukunft bevorzugt, aber es wird nun nicht im Jahr 2023 geschehen.

Der Wunsch von Apple, alle Aspekte der iPhone-Herstellung zu kontrollieren, ist natürlich nicht neu. Das Unternehmen entwirft bereits seine eigenen Chips und lässt sie von TSMC fertigen. Ähnlich verhält es sich mit iPads und Macs, da Apple erst kürzlich auf eigenes Silizium umgestellt hat. Die Entfernung von Intel aus Apples Mac-Produktpalette stellt sicher, dass das Unternehmen nicht mehr an die CPU-Roadmap des Chip-Herstellers gebunden ist. Dadurch hat Apple mehr Kontrolle darüber, wann es seine Macs herausbringt.

Wenn alles so läuft wie bisher, können wir davon ausgehen, dass Apple sein iPhone 15 im oder um den September 2023 vorstellen wird.

