Apple iPhone 15 Pro könnte die physischen Tasten ganz abschaffen

(Pocket-lint) - Laut dem angesehenen Branchenanalysten Ming-Chi Kuo könnte Apple bei seinem nächsten iPhone auf die Lautstärke- und Einschalttasten verzichten.

In seinem jüngsten Bericht heißt es, dass das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max stattdessen "ein Solid-State-Button-Design" verwenden könnten. Er geht davon aus, dass die Geräte stattdessen "taptische" Tasten haben werden, die wie die Home-Taste des iPhone 7 und 8 funktionieren.

Sie vibrieren sanft, wenn man auf den Bereich drückt, und vermitteln so den Eindruck einer physischen Taste, aber ohne einen erhabenen Bereich.

Apples"taptic engines" werden sich auf der linken und rechten Seite des Telefons befinden, ähnlich wie die aktuellen Lautstärke- und Einschalttasten.

Meine jüngste Umfrage deutet darauf hin, dass die Lautstärketaste und die Einschalttaste der beiden neuen High-End-iPhone-Modelle 15/2H23 ein Solid-State-Button-Design (ähnlich dem Home-Button-Design des iPhone 7/8/SE2 & 3) annehmen könnten, um das physische/mechanische Button-Design zu ersetzen - (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 28, 2022

Apples derzeitige Zulieferer von Taptic Engine Technologie, Luxshare ICT und AAC Technologies, werden von den steigenden Aufträgen profitieren, so seine Schlussfolgerung.

Interessanterweise glaubt er auch, dass die Anbieter von Android-Telefonen dann nachziehen werden: "Es wird erwartet, dass High-End-Android-Smartphones ebenfalls dem Design von Apple folgen werden, um neue Verkaufsargumente zu schaffen, was ein strukturelles Plus für die Mobiltelefon-Vibrator-Industrie ist", twitterte Kuo.

Andere aktuelle Gerüchte über die nächstjährige Auffrischung des High-End-iPhones beinhalten mehr Arbeitsspeicher, eine mögliche USB-C-Adaption (dank der EU-Richtlinie) und einen größeren Zoom bei der Hauptkamera. Es gab einen früheren Vorschlag, dass das iPhone 15 Pro Max in Ultra umbenannt werden könnte, aber darum ist es in letzter Zeit etwas still geworden.

Schreiben von Rik Henderson.