iMessage auf Android wäre ein Wegwerfprodukt", sagt Apple

(Pocket-lint) - Darauf zu warten, dass Apple iMessage auf Android bringt, scheint zum jetzigen Zeitpunkt ein Narrenspiel zu sein, da das Unternehmen sagt, es wäre ein "Wegwerfprodukt".

Die Chancen, dass Apple iMessage auf Android bringt, waren bereits gering, aber jetzt scheinen sie fast bei Null zu liegen. Dies ist der Fall, nachdem Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering des Unternehmens, gestern auf der Tech Live-Veranstaltung des Wall Street Journal über das Thema gesprochen hat. Während der Veranstaltung wurde er nach der Aussicht gefragt, Android-Nutzern ein wenig Blue-Bubble-Liebe zukommen zu lassen. Seine Antwort war ziemlich eindeutig.

"Wenn wir in einen Markt eintreten und den Weg der Entwicklung einer Anwendung gehen, müssen wir auf eine Art und Weise dabei sein, die einen Unterschied macht", sagte Federighi, als er über die Möglichkeit sprach, dass Apple eine iMessage-App für Android entwickelt. Er fügte hinzu, dass die App von vielen Kunden genutzt werden und ein großartiges Erlebnis bieten müsste.

Sollte dies nicht der Fall sein, so Federighi, wäre die Zeit, die für iMessages auf Android aufgewendet wurde, umsonst gewesen. "Wenn wir einfach eine App auf den Markt gebracht hätten, die auf anderen Plattformen keine kritische Masse erreicht hätte, hätte uns das in allen Bereichen, in denen wir innovativ sein wollen, zurückgehalten", sagte er. Er fuhr dann fort, dass die Idee von iMessage auf Android eine "Eintagsfliege" war und fügte hinzu, dass sie "der Welt nicht dienen würde". Android-Nutzer mit iPhone-begeisterten Freunden könnten dem allerdings widersprechen.

Apples Weigerung, iMessage auf Android zu bringen, ist seit langem ein Streitpunkt, ebenso wie Apples Weigerung, die Nachrichten-App auf iPhones mit RCS-Unterstützung auszustatten.

In Wirklichkeit weiß Apple, dass iMessage als Lock-in-Funktion für iPhone-Käufer dient - etwas, das Federighi selbst in einer E-Mail aus dem Jahr 2013 zugab, als er zugab, er sei "besorgt, dass iMessage auf Android einfach dazu dienen würde, [ein] Hindernis für iPhone-Familien zu beseitigen, die ihren Kindern Android-Telefone geben".

