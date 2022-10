iPhone 14 Probleme weiterhin mit einigen erhalten SIM-Karte Fehler

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Ihr iPhone 14 dazu neigt, sich zu beschweren, dass Ihre SIM-Karte nicht unterstützt wird, sind Sie nicht allein. Aber es gibt eine gute Nachricht: Apple ist sich dessen bewusst und geht dem Problem nach.

Das Problem, mit dem Apple konfrontiert ist, ist ein weiteres in einer langen Reihe von Problemen mit der neuen iPhone 14-Reihe. In diesem Fall wird berichtet, dass auf dem Bildschirm die Fehlermeldung "SIM Not Supported" erscheint, woraufhin sich einige iPhones einfach sperren, bis sie neu gestartet werden.

Diejenigen, die von dem Problem betroffen sind, werden aufgefordert, ihre iPhones nicht wiederherzustellen, um zu versuchen, das Problem zu beheben, berichtet MacRumors unter Berufung auf ein internes Memo, das dem Unternehmen vorliegt. Stattdessen sollten die Betroffenen einen Apple Store aufsuchen, um das Gerät wieder zum Laufen zu bringen. Es ist jedoch nicht klar, wie genau das geschehen soll, obwohl der Bericht darauf hinweist, dass Apple das Problem nun weiter untersucht.

Apple behauptet, dass es sich nicht um ein Hardware-Problem handelt, sondern um ein Problem, das in Zukunft durch ein Software-Update behoben werden könnte. Zu diesem Zweck weist Apple auch darauf hin, dass Nutzer ihre iPhones nach Möglichkeit aktualisieren sollten. Es ist erwähnenswert, dass die in den USA verkauften iPhone 14-Geräte nicht einmal über SIM-Karten verfügen, da Apple hierzulande bereits auf eSIMs umgestellt hat. Internationale iPhone 14-Geräte verwenden jedoch nach wie vor die bekannten Plastikteile.

Apple testet iOS 16.1 bereits mit Entwicklern und Teilnehmern des öffentlichen Betaprogramms. Das Update wird voraussichtlich in den nächsten Wochen erscheinen.

Dieses neue Problem ist bei weitem nicht das erste, das bei der iPhone 14-Reihe auftritt. Andere Probleme betrafen iPhones, die sich nicht aktivieren ließen, sowie Vibrationen der Kamera bei einigen Geräten. Diese Probleme wurden zwar inzwischen durch Software-Updates behoben, aber diejenigen, die anfangs unter ihnen litten, würden sich wahrscheinlich wünschen, dass sie gar nicht erst aufgetreten wären.

Schreiben von Oliver Haslam.