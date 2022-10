So planen Sie den Versand einer E-Mail in Apple Mail für einen späteren Zeitpunkt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Vielleicht gehören Sie zu den super organisierten Menschen, die ihre E-Mails während des normalen Arbeitstages auf dem Laufenden halten, oder Sie sind jemand, der seine E-Mails um 21 Uhr abends löscht und beantwortet.

Aber selbst wenn Sie um 21 Uhr arbeiten, gilt das nicht für alle, oder Sie befinden sich vielleicht in einer anderen Zeitzone als Ihre Kollegen oder Kunden. Daher ist es manchmal besser, eine E-Mail so zu planen, dass sie später oder am nächsten Morgen versendet wird, damit Sie den Empfänger um 21 Uhr nicht stören, aber dennoch in der Lage sind, Ihre E-Mails oder Antworten zu bearbeiten, wenn es Ihnen passt.

Bisher war dies für Apple Mail-Nutzer nicht möglich. Sie konnten zwar einen Entwurf speichern, aber keine E-Mail zum späteren Versand planen. Mit iOS 16 können Sie das jetzt. Hier erfahren Sie, wie Sie in Apple Mail mit Ihrem iPhone eine E-Mail für den späteren Versand planen können.

So planen Sie eine E-Mail in Mail auf dem iPhone

Damit Sie in Apple Mail eine E-Mail für den späteren Versand planen können, muss auf Ihrem iPhone iOS 16 oder höher installiert sein.

Sobald Sie die neueste Software installiert haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine E-Mail für den späteren Versand in Apple Mail zu planen.

Öffnen Sie Mail auf Ihrem iPhone Schreiben Sie den Text Ihrer E-Mail und geben Sie den Empfänger und die Betreffzeile ein - egal ob es sich um eine neue E-Mail oder eine Antwort handelt. Wenn Sie mit dem Verfassen Ihrer E-Mail fertig sind, drücken Sie lange auf den blauen Sendepfeil in der oberen rechten Ecke und halten ihn gedrückt. Je nach Uhrzeit erhalten Sie eine Reihe von Optionen wie Jetzt senden, Heute um 21:00 Uhr senden, Morgen um 08:00 Uhr senden oder Später senden. Um eine E-Mail zu planen, tippen Sie auf Später senden. Wählen Sie das Datum aus dem eingeblendeten Kalender und dann die Uhrzeit, indem Sie auf die Uhrzeit neben dem Datum tippen. Sie können auch eine Zeitzone auswählen, was hilfreich ist, wenn Sie mit Kollegen auf verschiedenen Kontinenten zusammenarbeiten. Tippen Sie auf "Fertig" in der oberen rechten Ecke. Das war's schon. Ihre E-Mail wird zu dem von Ihnen gewählten Datum und der von Ihnen gewählten Uhrzeit versendet.

So planen Sie den Versand einer E-Mail in Mail auf dem Mac für einen späteren Zeitpunkt

Für Mac-Benutzer wird es einfacher, wenn MacOS Ventura auf den Markt kommt. Bis dahin können Sie eine E-Mail in Mail mit der Automator-App planen, die auf Mac-Computern vorinstalliert ist.

Sie können auch eine andere E-Mail-Anwendung wie Gmail oder ein Apple Mail-Plugin verwenden. Es ist allerdings nicht so einfach wie auf dem iPhone, daher sollten Sie es vorerst mit Ihrem iPhone machen, bis Ventura verfügbar ist.

So sehen Sie Ihre geplanten E-Mails in Mail

Wenn Sie in Mail auf Ihrem iPhone eine E-Mail für den späteren Versand geplant haben, werden sie alle in einem separaten Bereich Ihres Posteingangs angezeigt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um alle Ihre geplanten E-Mails zu finden:

Öffnen Sie Mail auf Ihrem iPhone Im Abschnitt "Postfächer" sehen Sie unter "Ungelesen" ein Postfach mit der Bezeichnung "Später senden". Tippen Sie auf die Mailbox "Später senden" und Sie sehen alle geplanten E-Mails und wann sie gesendet werden sollen. Sie können entweder oben rechts auf "Bearbeiten" tippen und alle E-Mails auswählen, die Sie löschen möchten, oder Sie können von rechts nach links streichen und auf den roten Papierkorb tippen, um sie zu löschen.

Schreiben von Britta O'Boyle.