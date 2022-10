Die Absturzerkennung des iPhone 14 hasst Achterbahnen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Unfallerkennungsfunktion des brandneuen iPhone 14 ist so empfindlich, dass sie immer wieder ausgelöst wird, wenn Menschen Achterbahn fahren, und daraufhin den Notdienst ruft.

Die Funktion wurde von Apple entwickelt, um zu erkennen, wenn jemand in einen Autounfall verwickelt ist, und ist in jedes iPhone 14, die Apple Watch Series 8 und die Apple Watch Ultra integriert. Doch wie die Menschen in einem bestimmten Vergnügungspark herausgefunden haben, kann die Funktion zu gut sein, wenn es darum geht, Erschütterungen bei hohen Geschwindigkeiten zu erkennen - genau wie bei Achterbahnfahrern.

"Das Warren County Communications Center hat mir Aufzeichnungen von sechs iPhone-Anrufen zur Erkennung von Stürzen bei Fahrgeschäften auf Kings Island zur Verfügung gestellt, die alle eingegangen sind, seit die neuen iPhone-14-Modelle im September auf den Markt kamen", berichtet Joanna Stern für das Wall Street Journal. In dem Bericht werden verschiedene Beispiele für falsch abgesetzte Notrufe aufgeführt, darunter ein Zahnarzt, dessen iPhone 14 Pro den Anruf absetzte, während er mit der Achterbahn Mystic Timers mit einer Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h fuhr.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

In diesem Fall bemerkte die Besitzerin des iPhones erst, was passiert war, als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen und erwarteten, dass sie jemanden vorfand, der Hilfe brauchte. Sie rief später zurück, um zu bestätigen, dass es ihr gut geht, aber da war es schon zu spät.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

In dem Bericht heißt es, dass ähnliche Anrufe von Fahrgästen der Joker-Achterbahn in Six Flags Great America bei Chicago getätigt wurden. Apple erklärte gegenüber dem WSJ, dass die Absturzerkennung bei der Erkennung schwerer Unfälle extrem genau ist", obwohl es natürlich auch zu Fehlalarmen kommen kann. Letztendlich ist es Apple vielleicht lieber, dass Anrufe getätigt werden, wenn sie nicht benötigt werden, als umgekehrt.

Schreiben von Oliver Haslam. Bearbeiten von Rik Henderson.