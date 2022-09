Apple iPhone 15 Pro Max könnte als iPhone 15 Ultra bezeichnet werden

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple hat auf seiner Veranstaltung im September vier iPhones angekündigt: das iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max. Einem Bericht zufolge könnte sich die Namensgebung für 2023 jedoch ändern.

Laut Mark Gurman von Bloomberg, der eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz in Bezug auf Apple-Geräte hat, könnte das Spitzenmodell des Apple iPhone 15 Pro Max stattdessen iPhone 15 Ultra heißen.

Das Unternehmen hat die Bezeichnung "Plus" 2022 mit der Einführung des iPhone 14 Plus wieder eingeführt, nachdem sie seit 2017 mit dem iPhone 8 Plus nicht mehr verwendet wurde, daher ist es nicht ungewöhnlich, dass sich das Branding ändert.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Die Apple Watch Ultra wurde ebenfalls während des September-Events enthüllt und markiert das Spitzenmodell der Smartwatch, so dass die Verwendung des Ultra-Brandings für das iPhone für zukünftige Modelle Sinn machen würde. Sollte dies der Fall sein, ist nicht klar, wie das kleinere iPhone 15 Pro heißen würde.

Gurman hatte zuvor behauptet, dass Apple bei den iPhone 15-Modellen auf USB-C umsteigen wird, und andere Gerüchte besagen, dass alle iPhone 15-Modelle die Dynamic Island-Funktion bieten werden, die beim iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max zu finden ist.

Im Moment ist noch nichts bestätigt und wir sind noch weit von der Vorstellung der iPhone 15 Modelle entfernt, aber wir glauben nicht, dass der Name iPhone 15 Ultra völlig abwegig ist, so dass wir in den kommenden Monaten weitere Gerüchte dazu erwarten.

Schreiben von Britta O'Boyle.