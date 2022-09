Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Mit neuen iPhones kommen auch neue Funktionen. Im Jahr 2022 kommt iOS 16 auf dem iPhone 14 und dem iPhone 14 Pro zum Einsatz. Wir sind uns sicher, dass du einige der großen neuen Funktionen bereits kennst, aber es gibt immer noch eine Menge zu entdecken, um dein Leben ein bisschen besser zu machen.

Wir haben einige der Funktionen ausgewählt, die unserer Meinung nach am nützlichsten - oder einfach nur praktisch - zu wissen sind. Schauen Sie sich das Video oben an, wenn Sie es in dieser Form haben möchten, oder lesen Sie unten weiter, um einen schriftlichen Leitfaden zu erhalten.

1. Ausschalten des ständig eingeschalteten Displays (nur 14 Pro)

Das iPhone 14 Pro verfügt über eine Funktion, die den Bildschirmhintergrund verdunkelt und die Uhr hervorhebt. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert, aber Sie werden vielleicht feststellen, dass sie nicht sehr nützlich ist oder Ihre Batterie verbraucht. Wenn du sie also ausschalten möchtest, kannst du das tun.

Öffnen Sie die Einstellungen, tippen Sie auf "Anzeige und Helligkeit" und schalten Sie die Option "Immer ein" aus. Einfach.

Wenn Sie nicht möchten, dass sie ständig ausgeschaltet ist und tagsüber eingeschaltet bleibt, können Sie sie so einstellen, dass sie nachts im Rahmen des Ruhemodus ausgeschaltet wird. Gehen Sie zu Einstellungen > Fokus > Ruhezustand. Hier können Sie auf der Registerkarte "Zeitplan" festlegen, dass der Schlaf-Fokus jede Nacht zu einer bestimmten Zeit aktiviert wird. Wenn er aktiviert ist, wird Ihr immer eingeschaltetes Display nachts nicht mehr angezeigt.

2. Aktivieren Sie die haptische Tastatur

Mit iOS 16 hat Apple die haptische Rückmeldung in seine Standardtastatur integriert. Endlich. Das bedeutet, dass Sie beim Tippen subtile Berührungen oder Vibrationen unter dem Display spüren können. Um es zu aktivieren, gehen Sie einfach zu Einstellungen > Ton und Haptik > und wählen Sie dann "Tastatur-Feedback". Schalten Sie die Option "Haptik" ein.

3. Akku-Prozentanzeige

Wie wir bereits in unserem iOS 16-Video erwähnt haben, gibt es eine neue Batterie-Prozentanzeige, die Sie aktivieren können, um den tatsächlichen Prozentsatz im Batteriesymbol in Ihrer Statusleiste anzuzeigen. Um sie zu aktivieren, gehen Sie einfach zu Einstellungen > Batterie und schalten Sie die Option "Batterieprozent" ein.

4. Ändern Sie Ihren Benachrichtigungsstil

Standardmäßig zeigt iOS 16 jetzt eine Zahl - oder "Anzahl" - von Benachrichtigungen am unteren Rand des Sperrbildschirms an, damit Sie wissen, wie viele Benachrichtigungen Sie erwarten. Sie können dies jedoch ändern, um eine Liste der tatsächlichen Benachrichtigungen oder einen Stapel von Benachrichtigungsfenstern anzuzeigen.

Öffnen Sie einfach Einstellungen > Benachrichtigungen und wählen Sie eine der beiden anderen Optionen oben auf dem Bildschirm unter "Anzeigen als".

5. Sperren einer privaten Notiz hinter Face ID

In Notizen können Sie jetzt eine bestimmte Notiz hinter einer FaceID-Authentifizierung sperren. Sie sind nicht mehr darauf beschränkt, sie nur mit dem Passcode Ihres Telefons zu sperren. Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen > Notizen und suchen Sie die Option "Kennwort" und tippen Sie darauf. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm die Option "Gerätepasscode verwenden" und schalten Sie dann "FaceID verwenden" ein. Jetzt müssen Sie kein spezielles Passwort mehr verwenden, um Notizen zu entsperren.

Um eine bestimmte Notiz zu sperren, drückst du einfach lange auf die Notiz, die du in der App sperren möchtest, und wählst dann "Notiz sperren" im Pop-up-Menü, das erscheint. Wenn du das nächste Mal versuchst, die Notiz zu öffnen, wird FaceID verwendet, um zu überprüfen, ob du es bist, der versucht, auf die Notiz zuzugreifen.

6. iMessages bearbeiten oder entsenden

Wenn Sie eine Nachricht verschicken, werden Sie es wahrscheinlich entweder a) sofort bereuen und die Nachricht zurückziehen wollen oder b) einen peinlichen Tippfehler machen. Vielleicht sogar beides. Zum Glück gibt es in iOS 16 eine Lösung für diese Probleme. Sie können iMessages jetzt rückgängig machen oder bearbeiten.

Öffnen Sie Nachrichten, geben Sie Ihre Nachricht wie gewohnt ein und drücken Sie nach dem Senden lange auf diese Nachricht. Im Dropdown-Menü werden die Optionen "Bearbeiten" und "Senden rückgängig machen" angezeigt. Wählen Sie die Option, die Sie gerade verwenden möchten. Aber Achtung: Wenn die Person, an die du die Nachricht sendest, nicht über iOS 16 verfügt, wird die Nachricht für sie nicht als nicht gesendet angezeigt, sondern sie sieht sie trotzdem.

7. Duplizierte Fotos löschen

Mit der neuesten Fotos-App von Apple können Sie schnell und einfach doppelte Fotos löschen und so iPhone- und iCloud-Speicherplatz sparen.

Öffnen Sie einfach Fotos und tippen Sie auf "Alben". Scrollen Sie ganz nach unten, bis Sie in der Liste unten auf der Seite "Duplikate" sehen. Jetzt können Sie entweder bei jedem Treffer auf "Zusammenführen" klicken oder oben auf "Auswählen" und dann jedes Bild, das Sie löschen möchten, manuell auswählen und unten auf das Symbol für den Mülleimer tippen.

8. Ziehen Sie die Vordergrundmotive von den Hintergründen weg in neue Dokumente

Eine der coolen neuen Funktionen von iOS 16 ist die Möglichkeit, Motive von ihren Fotohintergründen zu entfernen und sie dann in jeder App als Ausschnitt zu teilen. Mit der richtigen Technik können Sie sie schnell per Drag & Drop in ein anderes Dokument oder auf ein Bild ziehen, an dem Sie gerade in Photoshop, Pages oder ähnlichem arbeiten.

Tippen Sie einfach auf das Motiv und halten Sie es wie gewohnt gedrückt, um es aus dem Hintergrund zu entfernen. Halten Sie es nun mit demselben Finger fest und wischen Sie mit der anderen Hand aus der App heraus und öffnen Sie die App, in der Sie es ablegen möchten.

Wenn es sich beispielsweise um Pages handelt, öffnen Sie dieses Programm, erstellen Sie ein neues Dokument - oder öffnen Sie ein bestehendes - und fügen Sie dann das Bild einfach ein. (Wenn Sie Schwierigkeiten haben, es richtig hinzubekommen, sehen Sie sich unser Video oben auf der Seite an, um die Technik kennenzulernen).

Wie wir in unserem iOS 16-Video gezeigt haben, können Sie, wenn Sie sie auf andere Weise teilen möchten, einfach auf das Motiv tippen und halten, warten, bis die weiße Linie darum herum erscheint, und dann auf "Teilen" tippen und auswählen, wohin Sie es teilen möchten, oder auf "Kopieren" und dann die App manuell öffnen und es einfügen.

8. Fotos mit 48 Megapixeln aufnehmen

Dies ist eine weitere Funktion, die derzeit nur auf dem iPhone 14 Pro verfügbar ist. Sie nimmt mit 48 Megapixeln auf und nutzt damit die volle Anzahl der auf dem Sensor der Hauptkamera verfügbaren Pixel.

Gehen Sie zu Einstellungen > Kamera und wählen Sie oben in der Liste "Formate". Aktivieren Sie die Option "Apple ProRAW", wählen Sie die Auflösung aus und stellen Sie sicher, dass 48 Megapixel ausgewählt sind. Wenn Sie nun die Kamera-App öffnen, sehen Sie oben auf dem Bildschirm einen Kippschalter für "RAW". Tippen Sie einfach darauf, um die volle 48-Megapixel-RAW-Aufnahme zu aktivieren.

9. Manuelles Ein- und Ausschalten des Makromodus

Ein weiterer nützlicher Schalter ist der Schalter für den manuellen Makromodus, denn bei den letzten Handy-Generationen kann die automatische Umschaltung zwischen 1x und Makro ein wenig nervig sein. Öffnen Sie erneut "Einstellungen" > "Kamera" und schalten Sie jetzt einfach den Schalter "Makrosteuerung" ein.

Wenn du die Kamera-App öffnest und die Kamera in die Nähe eines Objekts bewegst, sollte das Makro-Logo in Gelb auf dem Bildschirm erscheinen. Es ist standardmäßig aktiviert, aber wenn Sie es deaktivieren möchten, tippen Sie einfach auf das Logo, wenn es erscheint.

10. Spatial Audio personalisieren

Mit iOS 16 gibt es eine interessante Funktion, die die FaceID-Sensoren auf der Vorderseite nutzt, um Spatial Audio in deinen AirPods zu personalisieren. Sie funktioniert mit den AirPods 3 und den AirPods Pro (erste und zweite Generation).

Um sie zu verwenden, öffnen Sie einfach Ihr AirPods-Gehäuse, stellen Sie sicher, dass sie verbunden sind, und öffnen Sie die Einstellungen-App. Tippen Sie auf die AirPods in der Liste und suchen Sie auf dem nächsten Bildschirm nach "Personalisiertes räumliches Audio". Tippen Sie dann auf dem folgenden Bildschirm auf die Option "Personalisiertes Raumklangsystem".

Jetzt werden Sie durch einen Prozess geführt, bei dem die nach vorne gerichteten Tiefensensoren verwendet werden, um Ihr Gesicht und Ihre Ohren zu messen und anhand dieser Daten ein Spatial Audio-Profil zu erstellen, das für Sie funktioniert, wenn Sie Ihre AirPods angeschlossen haben.

11. Das Kennwort für das Wi-Fi-Netzwerk anzeigen, in dem Sie sich befinden

Eine Funktion, die es wohl schon lange hätte geben sollen, ist die Möglichkeit, das Passwort für das Netzwerk zu sehen, mit dem man verbunden ist. In iOS 16 können Sie das. Öffnen Sie einfach die Einstellungen, tippen Sie auf "WLAN" und dann auf das Info-Symbol neben dem Netzwerk, mit dem Sie verbunden sind. Auf dem nächsten Bildschirm sehen Sie "Passwort". Tippe darauf und es wird FaceID verwendet, um zu überprüfen, ob du es bist, und den Hauptschlüssel preiszugeben.

12. Hinzufügen von Haltestellen zu Ihrer Apple Maps-Route

In Apple Maps in iOS 16 können Sie zusätzliche Haltestellen auf dem Weg zu Ihrem Endziel hinzufügen. Gehen Sie einfach zu "Navigieren" und geben Sie wie gewohnt Ihren gewünschten Endpunkt in Maps ein. Klicken Sie dann auf das Symbol "Fahren/Auto".

Bevor du die Turn-by-Turn-Navigation startest, siehst du jetzt eine Liste unter "Wegbeschreibung", in der du auf "Haltestelle hinzufügen" tippen kannst. Tippen Sie darauf, fügen Sie die Orte hinzu, die Sie anfahren möchten, und ordnen Sie diese Haltestellen neu an. Tippen Sie nun auf "Los", um die Navigation zu starten, wobei die Haltestellen auf dem Weg bereits berücksichtigt sind.

13. Schnellnotiz

iOS hat eine Funktion namens Schnellnotiz, mit der Sie - wenig überraschend - schnell eine Notiz in der Notizen-App schreiben können. Fahren Sie einfach das Kontrollzentrum herunter und suchen Sie das Steuerelement, das wie eine Notizseite und ein Plus-Symbol aussieht. Tippen Sie darauf und Sie beginnen sofort mit einer neuen Notiz in der Notizen-App.

14. Zurück tippen, um einen Screenshot zu machen

Es gibt einen coolen Trick, mit dem du zwei- oder dreimal auf die Rückseite deines iPhones tippen kannst, um Aktionen auszuführen, z. B. einen Screenshot zu machen oder die Benachrichtigungen einzublenden. Und er ist Teil der Einstellungen für die Barrierefreiheit.

Öffnen Sie Einstellungen > Eingabehilfen und suchen Sie "Berühren". Unten auf dem nächsten Bildschirm finden Sie "Zurück tippen". Wählen Sie "Doppeltippen" und wählen Sie "Screenshot" aus der Liste oder eine andere Funktion, die Sie wünschen. Wenn Sie nun zweimal auf die Rückseite des Telefons tippen, wird ein Bildschirmfoto gemacht.

15. Tippen Sie in Siri

Ein weiteres Hilfsmittel für diejenigen, denen das Sprechen oder Zuhören schwerfällt, ist die Möglichkeit, Siri-Anfragen zu tippen. Aber zuerst müssen Sie diese Funktion aktivieren.

Öffnen Sie erneut Einstellungen > Eingabehilfen und suchen Sie "Siri" am unteren Rand. Auf dem nächsten Bildschirm schalten Sie einfach die Option "An Siri tippen" ein. Wenn Sie nun Siri durch Drücken und Halten der Seitentaste starten, können Sie stattdessen Anfragen eingeben und die Antworten auf dem Bildschirm sehen.

16. Einhändiger Modus (auch bekannt als Erreichbarkeit)

Es gibt eine Funktion in iOS, mit der du den oberen Teil des Bildschirms leichter mit einer Hand, oder genauer gesagt, mit deinem Daumen, erreichen kannst. Sie heißt "Erreichbarkeit". Wenn sie aktiviert ist, müssen Sie nur am unteren Rand des Bildschirms nach unten wischen und die obere Hälfte des Bildschirms wird heruntergezogen, damit Sie ihn besser erreichen können.

Öffnen Sie einfach Einstellungen > Eingabehilfen > Touch und schalten Sie "Erreichbarkeit" ein.

Schreiben von Cam Bunton.