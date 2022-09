Apple will 3nm-Chiptechnologie im iPhone 15 und 2023 in Macs verwenden

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Einem neuen Bericht zufolge will Apple seine A- und M-Geräte ab 2023 mit noch effizienteren Chipsätzen ausstatten. Die Entwicklung der nächsten Prozessorgeneration durch einen seiner wichtigsten Zulieferer läuft bereits.

Es wird berichtet, dass TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) 3nm-basierte Prozessoren entwickelt, die für die Herstellung des Apple A17-Prozessors - der wahrscheinlich das iPhone 15 antreiben wird - sowie für die für nächstes Jahr angekündigten Mac-Modelle mit M3-Prozessor verwendet werden sollen.

Apple ist einer der größten Kunden von TSMC und war ein wichtiger Partner bei der Entwicklung des Chipsatzes, der die neuesten iPhone 14 Pro Modelle antreibt. Diese verwenden natürlich einen 4nm-Prozess.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

In der Welt der Prozessoren bedeutet kleiner in der Regel besser - in Bezug auf den nm-Prozess. Je niedriger die Zahl, desto kleiner ist der Abstand zwischen den Transistoren und desto mehr Transistoren können auf den Prozessorchip gequetscht werden. Das macht sie im Allgemeinen leistungsfähiger und effizienter. Oder - zumindest - so sollte es im Großen und Ganzen funktionieren.

Mehr Transistoren auf kleinstem Raum bedeuten aber auch, dass die Produktion teurer und schwieriger wird. Aus dem Bericht von Nikkei Asia - woher diese Information stammt - geht jedoch hervor, dass es offenbar einen Wettlauf darum gibt, als Erster mit 3nm-basierten Chips auf den Markt zu kommen, und dass Apple bei den Entwürfen von TSMC ganz vorne mit dabei ist.

Es besteht auch der Verdacht, dass diese fortschrittliche Prozessortechnologie als wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen der Pro"-Linie und dem regulären iPhone 15 eingesetzt werden könnte, ähnlich wie in diesem Jahr, als das iPhone 14 im Vergleich zum iPhone 14 Pro einen älteren Chipsatz hatte.

Für 2023 könnte das bedeuten, dass wir einen 4nm-basierten Chip im iPhone 15 und 3nm in den iPhone 15 Pro-Modellen sehen werden.

Pocket-Lint pflanzt mit Resideo weitere 1.000 Bäume von Stuart Miles · 14 Kann 2020 Wir haben dank Ihnen 1.000 Bäume gepflanzt

Schreiben von Cam Bunton.