Apple iOS 16 und watchOS 9 starten: So können Sie sie herunterladen

(Pocket-lint) - Apple hat iOS 16 und watchOS 9 während seiner Worldwide Developer Conference (WWDC) im Juni mit vielen neuen Funktionen für iPhone und Apple Watch angekündigt.

Eine öffentliche Beta der beiden Software-Builds war bereits seit einigen Monaten verfügbar, aber jetzt sind die endgültigen Versionen da und können heruntergeladen werden.

Wir haben ganze Features auf iOS 16 und watchOS 9, die dir eine vollständige Übersicht über alle neuen Funktionen geben, die du auf deinen Geräten erwarten kannst. Es gibt eine neue Funktion zur Anpassung des Sperrbildschirms für iOS 16, die man unbedingt ausprobieren sollte, und eine erweiterte Schlafüberwachung für watchOS 9, die endlich auch Schlafphasen für die Apple Watch enthält.

Wir haben auch einen Artikel über die ersten Funktionen von iOS 16, die du ausprobieren kannst, wenn du wissen willst, mit welchen du am Anfang am besten spielen kannst. Im Folgenden erfährst du, wie du die Software herunterladen und all die neuen Funktionen ausprobieren kannst.

Zunächst musst du sicherstellen, dass du ein kompatibles iPhone hast, um iOS 16 ausführen zu können. Alle Systemanforderungen für iOS 16 findest du in unserem separaten Beitrag, aber kurz gesagt, du brauchst ein iPhone 8 oder neuer.

Das iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus und das iPhone SE 2016 sind nicht kompatibel. Wenn du jedoch ein iPhone 8 oder neuer hast, befolge diese Anweisungen.

Öffnen Sie die Einstellungen Tippen Sie auf Allgemein Tippen Sie auf Softwareaktualisierung Herunterladen und Installieren

Für watchOS 9 benötigen Sie eine Apple Watch Series 4 oder neuer - lesen Sie unsere watchOS 9 Systemanforderungen hier. Die ältere Series 3 ist nicht mit der neuen Software kompatibel. Wenn Sie jedoch eine Watch Series 4 oder neuer haben, folgen Sie diesen Schritten.

Öffnen Sie die Watch-App auf Ihrem iPhone Tippen Sie auf der Registerkarte "Meine Uhr" auf "Allgemein Tippen Sie auf Software-Update Herunterladen und Installieren

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Geräte mit Strom und Wi-Fi verbunden sind, wenn Sie die Software-Updates herunterladen und installieren.

