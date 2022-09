Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sie haben vielleicht gehört, dass Apple vor kurzem eine neue Softwareversion für Ihr iPhone vorgestellt hat. Sie heißt iOS 16 und bringt die wohl größte Änderung am Sperrbildschirm, die wir seit langem von Apple gesehen haben.

Natürlich ist die Änderung des Sperrbildschirms nicht die einzige neue Funktion, die in iOS 16 eingeführt wird. Auch andere Funktionen wurden hinzugefügt, darunter intelligenteres Diktieren, mehr Live-Text-Funktionen, ein Familien-Checklisten-Tool und vieles mehr.

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen einige unserer neuen Lieblingstools vor. Laden Sie sich iOS 16 herunter und sehen Sie sich die neuen Funktionen unten oder im Video oben auf dieser Seite an (siehe oben).

Natürlich müssen wir hier beginnen, denn er ist der Star der Show: der Sperrbildschirm. Apple hat ihm neues Leben eingehaucht und bietet dir Anpassungsmöglichkeiten, die es so auf dem iPhone noch nicht gab. Besser spät als nie, oder?

Außerdem ist er schön und einfach zu bedienen. Ähnlich wie beim Anpassen des Zifferblatts deiner Apple Smartwatch hältst du einfach den Sperrbildschirm gedrückt und tippst auf "Anpassen". Oder du wischst darüber und tippst dann auf "Neu hinzufügen". Sie erhalten eine ganze Reihe von Voreinstellungen mit verschiedenen Uhrendesigns, Widgets und Hintergrundbildern zur Auswahl.

Sobald Sie Ihren Stil aus der Liste ausgewählt haben, können Sie ihn anpassen. Tippen Sie oben auf das Datumsfeld, und Sie können die Voreinstellung gegen etwas anderes austauschen. Wenn Sie also das Datum und die Wetterbedingungen, das Datum und bevorstehende Ereignisse oder das Datum und Ihren Fitnessfortschritt anzeigen lassen möchten, können Sie das tun.

Tippen Sie auf die Uhr, um die Schriftart und den Stil zu ändern, und hier gibt es einige Optionen. Was die Farbe betrifft, so werden standardmäßig Farben ausgewählt, die zum Hintergrundbild passen, aber Sie können auch manuell eine andere Farbe aus den verfügbaren Optionen am unteren Rand auswählen.

Dann gibt es noch das untere Widget-Feld, in das Sie kleine quadratische oder größere rechteckige Widgets einfügen können. Diese Widgets können alle möglichen Daten anzeigen, vom Wetter bis hin zu Kalenderereignissen und dem Akkustand.

Wenn Sie sich für einen Stil entschieden haben, können Sie auf die drei Punkte in der unteren Ecke drücken. Hier können Sie wählen, ob Sie einen Tiefeneffekt wünschen, bei dem die Uhr teilweise hinter dem Vordergrundmotiv verborgen ist, um einen Eindruck von der Perspektive zu vermitteln. Das ist ziemlich cool und kann automatisch mit Fotos und Bildern erstellt werden, die Sie bereits in Ihrer Galerie haben.

Das Beste daran ist vielleicht, dass Sie, sobald Sie Ihren eigenen Stil für den Sperrbildschirm angepasst und erstellt haben, weitere hinzufügen und erstellen können und sich durch sie hindurch bewegen können. Eine Option ist - wie bei vielen Android-Herstellern - das Durchlaufen von Fotos. Wenn Sie diesen Photo Shuffle-Modus auswählen, können Sie wählen, ob Sie Menschen, Haustiere, Natur oder Städte sehen möchten, und sogar bestimmen, welche Personen angezeigt werden. Außerdem können Sie festlegen, wie häufig die Anzeige wechseln soll, und Sie können sogar manuell die Fotos auswählen, die Sie durchlaufen lassen möchten.

Eine wirklich nützliche Funktion, die andere Messaging-Apps bereits bieten, ist die Möglichkeit, gesendete Nachrichten zu bearbeiten - z. B. wenn du einen Tippfehler korrigieren möchtest - oder die Nachricht ganz abzuschicken.

Dazu tippst du einfach wie gewohnt eine iMessage ein und drückst auf "Senden". Jetzt drückst du etwas länger auf die Nachricht und siehst zwei neue Optionen im Pop-up-Menü, das angezeigt wird. Tippen Sie auf "Bearbeiten", um den Inhalt zu ändern, oder tippen Sie auf die Option "Nicht senden", um die Nachricht zu löschen.

Ähnlich wie bei Messages können Sie jetzt auch in der integrierten Mail-App E-Mails abbestellen. Tippen Sie einfach auf die Option "Senden rückgängig machen" am unteren Rand des Bildschirms, nachdem Sie eine E-Mail gesendet haben. Korrigieren Sie sie dann und senden Sie sie erneut.

Wenn Sie einen Termin festlegen möchten, tippen Sie einfach auf den blauen Pfeil oben und wählen Sie "Später senden". Hier können Sie das Datum und die Uhrzeit auswählen, zu der Sie die Nachricht senden möchten. Das ist sehr nützlich, wenn Sie Kollegen oder Freunden in einer anderen Zeitzone E-Mails schicken.

Eine wirklich coole Funktion in Fotos ermöglicht es Ihnen, Motive innerhalb eines Bildes auszuwählen, sie von ihrem Hintergrund zu entfernen und einen Ausschnitt mit einem einfarbigen Hintergrund zu erstellen. Anschließend können Sie es automatisch kopieren und einfügen oder teilen.

Tippen Sie einfach auf ein Foto und halten Sie die Maustaste gedrückt. Dann erscheint eine leuchtende Linie um das Motiv im Vordergrund. Wenn du es loslässt, kannst du es kopieren und in ein Dokument oder eine Nachricht einfügen. Oder du drückst auf die Schaltfläche "Teilen" und sendest es über eine beliebige App oder Methode, die in deinem Freigabeblatt erscheint.

Sie können es sogar speichern oder einem Kontakt zuweisen, wenn Sie möchten.

Jahrelang hat Apple immer nur ein visuelles Batteriesymbol verwendet, das den vagen Ladezustand anzeigt, indem es die virtuelle Batterieanzeige in der Statusleiste einfach "leert".

Wenn Sie jedoch eine genauere Vorstellung haben möchten, können Sie einen Prozentsatz in die Batterieanzeige schreiben lassen. Öffnen Sie einfach die Einstellungen, gehen Sie zu "Batterie" und aktivieren Sie die Option "Batterieprozentsatz", um den Wert in diesem Symbol anzuzeigen.

In iOS 15 führte Apple eine Funktion ein, mit der du Text direkt aus der Kamera-App oder aus einem Foto in deiner Galerie aufnehmen kannst. Mit iOS 16 ist diese Funktion noch intelligenter geworden und bietet eine sofortige Währungsumrechnung.

Nehmen Sie also ein Foto mit einem Preis in einer anderen Währung auf, gehen Sie zu Fotos und tippen Sie auf die Schaltfläche "Live-Text".

In ähnlicher Weise können Sie Live-Text jetzt auch in Videos verwenden. Wenn Sie also zum Beispiel ein Video aus Ihrer Galerie ansehen und darin Text enthalten ist, den Sie kopieren und einfügen möchten, können Sie das tun.

Drücken Sie einfach auf Pause, tippen Sie auf das Live-Text-Symbol in der unteren Ecke und wählen Sie dann den gewünschten Text aus. Sie können ihn kopieren, übersetzen, Definitionen nachschlagen oder teilen, genau wie jeden anderen markierten Text.

Wenn du schon einmal Sprachdiktate zum Versenden von Nachrichten verwendet hast, hast du dich wahrscheinlich über die fehlende Zeichensetzung geärgert.

Doch mit iOS 16 ändert sich das jetzt. Das Sprachdiktat in der neuesten Software kann automatisch erkennen, wann du Kommas, Punkte und Fragezeichen brauchst. Das ist zwar nicht 100 % perfekt, aber es ist viel besser als früher. Außerdem können Sie jetzt sogar Emoji einfügen, indem Sie einfach etwas wie "Zwinker-Emoji" sagen.

Wenn du ein iOS-Familienkonto verwaltest, in dem du Einkäufe und Abonnements teilst und die Kontobeschränkungen und die Bildschirmzeit für deine Kinder verwaltest, wirst du dich freuen, dass viele dieser nützlichen Funktionen in einer Familien-Checkliste zusammengefasst wurden. So erhalten Sie eine Liste von Einstellungen, die Sie überprüfen und anpassen können, je nachdem, welche Funktionen Sie Ihrer Meinung nach beachten sollten.

Eine davon ist das Einrichten eines Wiederherstellungskontakts. Das kann sehr nützlich sein, wenn Sie oder ein Familienmitglied Ihr Apple ID Passwort vergessen haben. Öffnen Sie die Einstellungen und gehen Sie zur Option "Familien-Checkliste", dann scrollen Sie nach unten, bis Sie "Wiederherstellungskontakt hinzufügen" sehen.

Führen Sie den einfachen Einrichtungsprozess durch, und schon haben Sie eine Möglichkeit, sich wieder in Ihr Konto oder das eines Familienmitglieds einzuloggen, falls Sie das brauchen.

