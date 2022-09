Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple führte 2017 beim iPhone X eine Aussparung ein. Sie verbarg das TrueDepth-Kamerasystem und die Frontkamera. In den nächsten fünf Jahren änderte sich wenig am Aussehen und der Funktionsweise der Aussparung. Dann, mit dem iPhone 14 Pro, sagte die Gerüchteküche voraus, dass Apple eine pillenförmige Aussparung für das TrueDepth-System und eine lochförmige Aussparung für die Kamera einführen würde. Nun, es hat alle umgehauen, als es etwas Unerwartetes einführte: Dynamic Island.

Dynamic Island ist Apples neue "Aussparung" für das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Anstatt wie ein schwarzer, toter Raum am oberen Rand des Bildschirms auszusehen, kann sie sich in verschiedene Formen und Größen verwandeln. Du kannst sogar mit ihr interagieren. Apple hat eine komplette Software für diese Aussparung entwickelt, damit sie wirklich nützlich und nicht aufdringlich ist. Sie kann sich so verändern, dass sie eingehende Anrufe, Benachrichtigungen, Face ID-Authentifizierung, Turn-by-Turn-Navigation, Musikwiedergabe und so weiter anzeigt. Sie können auf den Bereich tippen oder lange darauf drücken, um auf verschiedene Funktionen zuzugreifen oder Apps zu starten. Sieh es als Multitasking-Shortcut, der die TrueDepth-Frontkamera des iPhones und die Sensoren für Face ID verbirgt.

Apple

Standardmäßig nimmt Dynamic Island die Form einer Pille an. Es kombiniert zwei Ausschnitte, die einer pillenförmigen Aussparung ähneln. Apple verwendet Software, um Pixel auf dem OLED-Bildschirm zu schwärzen. Die Software wird auch verwendet, um die Größe und Form von Dynamic Island zu ändern.

Es werden keine Apps oder Widgets in Dynamic Island angezeigt, wenn Sie keine unterstützte App öffnen oder eine iOS-Aktion ausführen. Dynamic Island vergrößert sich nur, wenn Sie eine Aktion in einer App starten und diese dann minimieren, um zum Startbildschirm oder einer anderen App zu wechseln. Die Idee dahinter ist, dass Dynamic Island zwar immer noch einen Teil des Bildschirms verdeckt, Ihnen aber dennoch mehr Bildschirmfläche bietet als eine typische Aussparung und die Nutzung Ihres iPhones einfacher und angenehmer macht.

Dynamic Island beschränkt sich nicht nur auf Benachrichtigungen oder Alarme, sondern auch auf laufende Aktivitäten wie Wegbeschreibungen in der Maps-App, Musik, die gerade abgespielt wird, oder die verbleibende Zeit in deinem Timer. Diese bleiben in Dynamic Island am oberen Rand deines Telefons sichtbar und sind interaktiv, d. h. du kannst tippen, wischen oder lange drücken. Nehmen wir an, Sie bestellen einen Lyft und surfen dann im Internet oder spielen ein Spiel. Dynamic Island zeigt die voraussichtliche Ankunftszeit Ihrer Lyft-Fahrt oben auf dem Bildschirm an, während Sie andere Apps nutzen. Wenn Sie Lyft öffnen möchten, können Sie jederzeit auf Dynamic Island tippen. Wenn Sie ein laufendes Gespräch führen und es dann minimieren, verlängert sich Dynamic Island horizontal und zeigt die Gesprächsdauer auf der linken Seite und eine Sprachwellenform auf der rechten Seite an.

Wenn Sie zwei Apps im Hintergrund laufen lassen, kann Dynamic Island in zwei Bereiche aufgeteilt werden, so dass Sie links eine kleinere Pille für eine App und rechts einen kleinen Kreis für eine andere App sehen. Wenn zum Beispiel in der Musik-App ein Lied abgespielt wird und in der Uhr-App ein Timer eingestellt ist, sehen Sie das Lied auf der linken Pille und das Timer-Symbol innerhalb des Kreises auf der rechten Seite. Auf der dynamischen Insel werden nur maximal zwei Apps angezeigt, wenn sie im Hintergrund ausgeführt werden.

Wenn mehr als zwei Apps im Hintergrund laufen, zeigt Dynamic Island zwei der zuletzt minimierten Apps an.

Wir empfehlen Ihnen, sich Apples Demo von Dynamic Island während des Far Out-Events anzusehen (siehe oben). (Beginnen Sie bei etwa 1:10:50). Sie zeigt die verschiedenen Möglichkeiten von Dynamic Island und erklärt, was Apple tun musste, um diese Funktion zu entwickeln. Apple sagte, dass es den Annäherungssensor überarbeitet hat, damit Dynamic Island Licht hinter dem Display erkennen kann, und dass es das TrueDepth-System um 30 Prozent reduziert hat, damit Dynamic Island irgendwie kleiner sein kann als die Kerbe des iPhone 13.

Laut Apple unterstützt Dynamic Island zum Start viele seiner wichtigsten Apps sowie einige Drittanbieter-Apps. Diese Liste ist nicht vollständig, aber wir werden unseren Leitfaden aktualisieren, sobald Apple und die Entwickler weitere Informationen bekannt geben.

Dynamic Island unterstützt viele Apple-Apps und iOS-Funktionen.

Apple Karten

Apple Pay

Apple Musik

Uhr

Telefon

FaceTime

Brieftasche

Sprachmemos

Tastenkombinationen

AirDrop

Fokus

Akkustand und Laden

Verbundene Geräte wie AirPods

Die Unterstützung von Nicht-Apple- oder Drittanbieter-Apps wird aktiviert, sobald Entwickler die Dynamic Island UI in ihre Apps integrieren. Zum Start gibt es allerdings nur wenige.

Lyft

Flighty

Dynamic Island ist exklusiv für das iPhone 14 Pro und dasiPhone 14 Pro Max. Ältere iPhone-Modelle oder sogar das iPhone 14 und iPhone 14 Plus werden nicht damit ausgestattet .

Besuchen Sie Apples Support-Hub für Dynamic Island, um mehr über die Funktion und ihre Funktionsweise zu erfahren.

