Notfall-SOS über Satellit: Alles, was Sie über Apples neue iPhone-Sicherheitsfunktion wissen müssen

(Pocket-lint) - Mit der Einführung des iPhone 14 ist Apple in die Welt der Satellitenkommunikation eingestiegen und hat eine Funktion namens Emergency SOS via Satellit eingeführt.

Aber was ist das, wie funktioniert diese Funktion und wo ist sie verfügbar?

Emergency SOS via Satellit ist eine neue Sicherheitsfunktion, die Apple mit den iPhone 14 Modellen eingeführt hat. Mit dieser Funktion können Sie auch in Gebieten, in denen Sie keinen Empfang haben, Kontakt zu Notdiensten aufnehmen.

Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie sich außerhalb des Wi-Fi- oder Mobilfunknetzes befinden - also kein Signal haben -, eine Nachricht per Satellit übermitteln können, um die benötigte Hilfe zu erhalten.

Es handelt sich dabei um ein Nachrichtensystem - Sie können damit keine Anrufe tätigen oder etwas anderes tun - es ist nur für Notfälle gedacht und wird an die entsprechenden Notdienste weitergeleitet.

Zunächst einmal benötigen Sie ein iPhone 14, damit dies funktioniert - dank der Hardware im Telefon und der Unterstützung in iOS 16.

Zweitens müssen Sie sich an einem Ort befinden, an dem Sie keinen Empfang haben. Apple schlägt vor, dass Sie zunächst versuchen, den Notdienst anzurufen. Wenn Sie jedoch keine Verbindung haben, wird Ihnen die Option angeboten, eine SMS über Satellit zu senden.

Sie werden dann durch den Vorgang geführt:

Tippen Sie auf Notfalltext über Satellit. Tippen Sie auf Notfall melden. Beantworten Sie die Fragen, um die wichtigsten Details anzugeben. Sie können auswählen, ob Sie Ihre Notfallkontakte benachrichtigen möchten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung zu einem Satelliten herzustellen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Verbindung aufrechterhalten, damit die Nachricht gesendet werden kann.

Sie können dann eine SMS an die Notdienste senden, um sicherzustellen, dass diese alle erforderlichen Informationen erhalten. Die Informationen umfassen die Art des Notfalls, die verbleibende Akkulaufzeit und Ihren Standort. Allerdings ist alles verschlüsselt, und wenn der Notdienst keine Textnachrichten akzeptiert, werden sie über einen Apple-Dienstanbieter weitergeleitet.

Sie können zwar nicht einfach Ihr Telefon öffnen und eine Verbindung zu einem Satelliten herstellen, aber es gibt einige Dinge, die Sie über die Verwendung Ihres Telefons wissen müssen, wenn es mit einem Satelliten verbunden ist.

Sobald Sie die Notfallfragen beantwortet haben und bereit sind, die komprimierte, verschlüsselte Nachricht zu senden, werden Sie in die Phase der Satellitenverbindung geführt.

Zunächst einmal brauchen Sie eine freie Sicht zum Himmel und einen klaren Horizont - Berge, Gebäude und sogar Bäume können das Signal blockieren, daher sollten Sie so offen wie möglich sein. Und stecken Sie Ihr Handy nicht in die Tasche, sondern halten Sie es in der Hand.

Die Bilder auf dem Bildschirm zeigen Ihnen an, wann Sie eine Verbindung haben, und geben Ihnen Hinweise, ob Sie nach links oder rechts abbiegen müssen, um die Verbindung zu optimieren. Es kann zu Lücken in der Satellitenabdeckung kommen, aber Sie werden darüber informiert, wie lange es dauert, bis Sie wieder eine Verbindung haben werden.

Ist die Verbindung einmal hergestellt, bleibt sie auch bei gesperrtem Bildschirm bestehen.

DieSatellitenkommunikation in normalen Smartphones ist eine neue Technologie. Apple gehört zu den Ersten, die einen solchen Dienst anbieten, aber auch andere Unternehmen wie Huawei in China haben Ähnliches angekündigt, und es wird intensiv an der Nutzung von Satelliten geforscht, um eine Verbindung außerhalb der Reichweite von Mobilfunkmasten zu ermöglichen.

Das Telefon stellt die Verbindung über Funkwellen her und nutzt dabei Frequenzbänder, die wahrscheinlich bereits von terrestrischen Netzen unterstützt werden. Da Sie jedoch eine Verbindung zu einem Satelliten herstellen, ist die Bandbreite viel geringer, was die Möglichkeiten einschränkt.

Im Wesentlichen übertragen Sie die Informationen an den Satelliten, der sie an eine Bodenstation weiterleitet, die sie dann an das Ziel weitergibt - in diesem Fall an die Notdienste.

Laut Apple kann das Senden der Informationen zwischen 15 Sekunden und einer Minute dauern. Eine schnelle Übertragung ist aufgrund der begrenzten Bandbreite nicht möglich. Apple bietet jedoch die Möglichkeit, Ihren Standort über das Find My Network via Satellit zu aktualisieren, so dass Freunde und Familie Sie auch in der Wildnis aufspüren können.

Während Satellitentelefone - mit riesigen Antennen - Anrufe über Satelliten tätigen können, bietet Apple dies derzeit noch nicht an.

Der Dienst ist zum Start nur in den USA und Kanada verfügbar. Dazu gehören Puerto Rico und die US-Jungferninseln, nicht aber Guam und Amerikanisch-Samoa.

Die Region ist wahrscheinlich durch die Vereinbarung mit dem Satellitenanbieter Globalstar vorgegeben. Dies ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass der Dienst nur in den USA und Kanada verfügbar ist.

Es gibt keine Informationen darüber, wann die Abdeckung in anderen Regionen erscheinen könnte. Das wird wahrscheinlich davon abhängen, ob Apple kommerzielle Vereinbarungen mit anderen Satellitendienstanbietern trifft.

Schreiben von Chris Hall.