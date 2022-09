Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Jedes Jahr erneuert Apple seine iPhone-Flaggschiff-Modelle, und jedes Jahr gibt es einen kleinen Farbwechsel, bei dem neue Farbtöne in den Mittelpunkt rücken.

Wenn du sowohl die regulären iPhone 14 Modelle als auch die iPhone 14 Pro Optionen in Betracht ziehst, hast du eine ganze Reihe von Farben zur Auswahl, die wir hier für dich zusammengestellt haben.

Wenn du nach unten scrollst, kannst du dir die Farben ansehen, die dir am besten gefallen, wenn du dir in den nächsten Monaten selbst ein iPhone zulegen möchtest.

In diesem Jahr hat Apple das iPhone mini aufgegeben und stattdessen eine Plus-Variante seines Telefons auf den Markt gebracht, und die beiden Modelle haben die gleiche Farbauswahl. Das heißt, egal ob du dich für das iPhone 14 oder 14 Plus entscheidest, du bekommst die gleiche Farbpalette.

Bei diesen Modellen hat das Telefon eine glänzende Glasrückseite mit zwei Kameralinsen, und die Seiten des Telefons sind aus mattem Aluminium.

Die Farboptionen - mit Apples eigenen ausgefallenen Namen - sind Blau, Lila, Mitternacht, Sternenlicht und Produkt(rot).

Wie beim letztjährigen iPhone 13 stehen damit fünf Farben zur Auswahl.

Dieses schöne Himmelblau ist unserer Meinung nach ein angenehmerer Farbton als das tiefere Blau, mit dem Apple beim iPhone 13 gearbeitet hat, und kommt dem Sierra Blue, das beim iPhone 13 Pro den Ton angab, ziemlich nahe.

Die neue Farbe in der Stadt ist Violett, obwohl es auf dem iPhone 14 und 14 Plus unserer Meinung nach eher violett ist, mit einem weiteren schönen hellen Pastellton im Angebot.

Wenn du es etwas dezenter magst, dann ist das klassische Schwarz immer noch eine gute Wahl, perfekt für einen seriösen Look.

Starlight, Apples schickes Wort für Off-White, ist wieder da und bleibt mit seiner hellen und modernen Ästhetik ein Favorit unter den Apple-Fans.

Die langjährige Zusammenarbeit von Apple mit Product(Red) wird fortgesetzt und sorgt für einen weiteren leuchtenden Rotton auf dem iPhone 14.

Beim iPhone 14 Pro und Pro Max hat sich an der Rückseite und den Seiten der Telefone seit der 13 Pro-Reihe nicht viel geändert.

Während die Vorderseite des Telefons dank der digitalen Insel revolutioniert wurde, sieht die Rückseite mit den drei großen Kameras für alle fotografischen Anforderungen und der Oberfläche aus mattiertem Glas fast gleich aus.

Die Seiten sind ebenfalls aus poliertem Edelstahl, was bei bestimmten Lichtverhältnissen einen etwas aufregenderen Eindruck macht als das matte Aluminium des Standard-iPhone 14.

Für das iPhone 14 Pro und Pro Max stehen vier Farben zur Auswahl: Deep Purple, Gold, Silber und Space Black. Sieh sie dir unten an.

Für das iPhone 14 Pro gibt es eine ausgereiftere und tiefere Purpurvariante als die normale iPhone 14 Version, und sie sieht wirklich satt und interessant aus - wir denken, dass sie die Meinungen spalten könnte, aber wir rechnen damit, dass viele Leute zu dieser Farbe greifen werden.

Das Gold-Finish kehrt zurück, wie wir es erwartet haben, mit einem glänzenden und hellen Look, der nicht annähernd so opulent ist, wie man vielleicht denkt, wenn man ihn in natura sieht.

Die wahrscheinlich traditionellste Option auf der Liste ist diese silberne Version, die eher weiß ist, wenn man sich die Glasrückseite des Telefons ansieht, und wirklich gut aussieht.

Für die ernsthaften Anwender unter uns gibt es schließlich dieses schwarze Modell, das die unauffälligste Option darstellt und ideal für alle ist, die ihr Telefon etwas weniger auffällig gestalten möchten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.