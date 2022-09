Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Auf der September-Veranstaltung, auf der Apple die neuesten Modelle des iPhone 14 und der Apple Watch Series 8 vorstellte, enthüllte das Unternehmen eine neue Funktion: Crash Detection. Apple hofft, dass Sie diese Funktion nie brauchen werden, aber wenn doch, dass Sie sich beim nächsten Mal im Auto sicherer fühlen. Hier erfahren Sie alles, was Sie über die Crash Detection wissen müssen, wie sie funktioniert und welche iPhone- und Apple Watch-Modelle sie unterstützen.

Die neuesten Apple Watches und iPhones von Apple können dank Crash Detection erkennen, wenn du einen schweren Autounfall hast. Sie stellt automatisch eine Verbindung zu Notdiensten her, gibt Ihren Standort an und benachrichtigt Notfallkontakte. Laut Apple läuft die Unfallerkennung nur während der Fahrt und verarbeitet die Daten nur zum Zeitpunkt des Unfalls, und zwar ausschließlich auf Ihrem Gerät.

Um zu erkennen, ob Sie einen Autounfall hatten, hat Apple nach eigenen Angaben zwei neue Bewegungssensoren für die Apple Watch Series 8 entwickelt: ein verbessertes 3-Achsen-Gyroskop und einen Beschleunigungsmesser mit hoher g-Kraft. Diese können eine Kraft von bis zu 256 g erfassen, was es laut Apple ermöglicht, den extremen Aufprall bei einem Unfall zu erkennen. Diese Sensoren können Bewegungen bis zu 4x schneller erfassen als ihre Vorgänger, so dass die Apple Watch Series 8 den genauen Moment des Aufpralls erkennen kann. Apple hat außerdem einen fortschrittlichen Algorithmus für die Sensorfusion entwickelt, der eine genaue Unfallerkennung ermöglicht. Das Unternehmen hat jahrelang Fahrzeugaufprälle in hochmodernen Crashtest-Labors untersucht.

Ähnlich wie die Apple Watch Series 8 verfügen die neuen iPhone 14-Modelle über neue Hardware, die eine Kraft von 256 g erkennen kann. Sie verfügen über ein Gyroskop mit hohem Dynamikbereich und einen neuen Dual-Core-Beschleunigungsmesser. Damit kann Ihr Telefon automatisch Notdienste und Ihre Notfallkontakte benachrichtigen, wenn Sie einen schweren Autounfall haben. Wenn du eine neue Apple Watch und ein neues iPhone hast, arbeiten sie nahtlos zusammen, um dir Hilfe zu holen, so Apple.

Bei den Tests und der Entwicklung hat sich Apple auf vier Arten von schweren Autounfällen konzentriert: Frontalaufprall, Seitenaufprall, Heckaufprall und Überschlag.

Bei jedem Crashtest erfasste Apple Daten über die Gyroskope und Beschleunigungssensoren sowie andere Sensoren der Apple Watch Series 8 wie Barometer, Mikrofon und GPS. Anschließend wurden all diese Signale mithilfe von maschinellem Lernen in einen Algorithmus integriert, der anhand von mehr als 1.000.000 Stunden realer Fahr- und Unfallerfahrungen trainiert wurde. Das Ergebnis ist die Unfallerkennung, von der Apple hofft, dass Sie sie nie benutzen müssen.

Laut Apple funktioniert die Crash Detection bei den meisten gängigen Fahrzeugtypen, wie Pkw, SUVs und Pickups.

Crash Detection ist auf der Apple Watch Series 8 und der Apple Watch Ultra sowie auf dem iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max verfügbar.

Schreiben von Maggie Tillman.