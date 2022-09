Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Auf der September-Veranstaltung, auf der Apple das neue iPhone 14 ankündigte, wurde die Photonic Engine vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine neue iPhone Kameratechnologie, die bessere Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen verspricht. Hier erfährst du alles, was du darüber wissen musst, z. B. wie Photonic Engine funktioniert und welche iPhone Modelle es unterstützen.

Einfach gesagt: Photonic Engine ist eine Technologie für computergestützte Fotografie mit dem Markennamen Apple. Sie nutzt Hardware, maschinelles Lernen und Software, um deine Fotos zu verbessern, insbesondere solche, die bei ungünstigen Lichtverhältnissen aufgenommen wurden.

-

Nein. Photonic Engine ist eine Technologie, die die Fotos insgesamt verbessert. Sie existiert unabhängig vom Nachtmodus. Weitere Informationen über die Verwendung des Nachtmodus finden Sie in der Anleitung von Pocket-lint: So schalten Sie den Nachtmodus auf dem iPhone aus und lassen ihn ausgeschaltet.

Das Schöne an der Photonic Engine ist, dass sie im Hintergrund arbeitet. Es gibt keine Einstellung, die aktiviert werden muss. Es handelt sich im Grunde um eine Erweiterung der Deep Fusion-Bildverarbeitungstechnologie von Apple, die 2019 im iPhone 11 eingeführt wurde.

Photonic Engine nutzt die Hardware im iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max und wendet etwas maschinelles Lernen und iOS 16 Software-Magie an. Das Ergebnis? Deine Aufnahmen bei mittlerem bis schwachem Licht sollten deutlich verbessert werden. Apple nannte Photonic Engine einen "Riesensprung" für Low-Light-Fotografie. Die Photonic Engine nutzt maschinelles Lernen, um Fotos Pixel für Pixel zu verarbeiten und so die Textur, die Details und das Rauschen in einem Bild zu optimieren. Apple verspricht eine "dramatische Steigerung der Qualität" - auch bei den Farben -, ohne dass subtile Details negativ beeinflusst werden.

Die Hardware des iPhone 14 ist ebenfalls entscheidend für die Photonic Engine. Die Hauptkamera, die Telekamera und die TrueDepth-Kamera der neuesten iPhones wurden im Vergleich zum iPhone 13 drastisch verbessert, so dass ihre Leistung laut Apple bis zu zweimal besser ist. Die Ultraweitwinkel-Kamera profitiert von einer bis zu dreifach besseren Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen.

Das Wichtigste dabei ist, dass größere Sensoren, schnellere Blenden und fortschrittlichere Objektive - alles gepaart mit intelligenter Software und Apples eigenem Silizium - die Photonic Engine ermöglichen.

Apple beschreibt Photonic Engine folgendermaßen:

"Durch eine tiefgreifende Integration von Hardware und Software verbessert die Photonic Engine die Leistung bei mittlerem bis schwachem Licht für Fotos in allen Kameras: bis zu 2x bei der Ultra Wide Kamera, 2x bei der TrueDepth Kamera und beeindruckende 2,5x bei der neuen Hauptkamera. Die Photonic Engine ermöglicht diese dramatische Qualitätssteigerung, indem sie die rechnerischen Vorteile von Deep Fusion früher im Bildgebungsprozess einsetzt, um außergewöhnliche Details zu liefern und subtile Texturen zu erhalten, bessere Farben zu liefern und mehr Informationen in einem Foto zu bewahren."

Die Photonic Engine Technologie ist auf dem iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max vorhanden.

Schreiben von Maggie Tillman.