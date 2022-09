Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple hat sein jährliches iPhone-Refresh angekündigt und ist dieses Mal ganz groß rausgekommen.

Neben dem iPhone 14 gibt es auch ein iPhone 14 Plus mit einem 6,7-Zoll-Bildschirm. Diese Größe war bisher den Pro-Modellen vorbehalten.

-

Beide Geräte verfügen über ein OLED-Display, einen A15 Bionic-Prozessor, bessere Kameras und eine längere Batterielaufzeit.

Auf der Rückseite befindet sich beispielsweise eine 12-Megapixel-Hauptkamera mit einem größeren Sensor. Das verspricht eine 49-prozentige Verbesserung bei schlechten Lichtverhältnissen. Auch eine Ultrawide-Kamera ist auf der Rückseite zu finden.

Die TrueDepth-Frontkamera wurde ebenfalls verbessert und verfügt erstmals über einen Autofokus und einen 12-Megapixel-Sensor. Apple behauptet, dass damit bessere Selfies gemacht werden können.

Die Hardware wird auch mit neuer Software kombiniert - der Phototonic Engine, einer "Verarbeitungspipeline", die die Low-Light-Fotografie der Front- und Rückkameras verbessert.

Apple iPhone 13 Angebote: Finden Sie heraus, wo Sie die besten Angebote für die neuesten Smartphones finden können von Conor Allison · 16 Juni 2022 Finden Sie einen günstigen Preis für das Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro oder iPhone 13 Pro Max.

Das iPhone 14 und 14 Plus unterstützen Dolby Vision und es gibt einen Action-Modus für flüssigere Videos.

Abgesehen von den neuen Kameravorteilen werden die US-amerikanischen iPhone 14 Modelle auf eSIM only umgestellt. Das bedeutet, dass man leichter den Anbieter wechseln kann und keine physische SIM-Karte mehr benötigt. Wir sind gespannt, ob andere Regionen folgen werden.

Eine weitere neue Konnektivitätsfunktion der diesjährigen Modelle ist die Möglichkeit, sich mit einem Satelliten statt mit einem Mobiltelefon zu verbinden, um in Notfällen SOS-Nachrichten zu senden. Dies und die Absturzerkennung (wie bei der neuen Apple Watch Series 8) werden Ihnen helfen, wenn Sie in Not geraten sind.

Der SOS-Notruf über Satellit wird zunächst auf die USA und Kanada beschränkt sein.

Die Preise für dasApple iPhone 14 beginnen bei 799 US-Dollar, für das iPhone 14 Plus bei 899 US-Dollar. Beide Modelle können ab dem 9. September vorbestellt werden, wobei das kleinere Modell ab dem 14. September im Handel erhältlich sein wird.

Das iPhone 14 Plus wird ab dem 7. Oktober ausgeliefert.

Schreiben von Rik Henderson.