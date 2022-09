Apple iPhone 14 Max könnte eigentlich iPhone 14 Plus heißen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es gibt viele Gerüchte über die nächsten Apple iPhone Modelle, von denen alle vier am 7. September während des Far Out Events des Unternehmens angekündigt werden sollen.

All diese Gerüchte deuten darauf hin, dass es kein iPhone 14 mini als Ersatz für das hervorragende iPhone 13 mini geben wird, sondern ein Apple iPhone 14 Max, das die gleiche Größe wie das iPhone 14 Pro Max, aber die gleichen Spezifikationen und das gleiche Design wie das Standard-iPhone 14 bieten würde.

Natürlich wurde und wird nichts bestätigt, bevor Tim Cook nicht auf der Bühne steht, aber ein Tweet von Tommy Boi hat dem, was wir alle für eine sichere Sache hielten, einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, wenn es um die Namensgebung geht.

Der Tweet lautet "Who said Plus?" und wird von einem Bild begleitet, das eine scheinbar offizielle Apple-Verpackung für das iPhone 14 Plus zeigt.

Es gibt keine Bestätigung für die Gültigkeit der Verpackung oder der Quelle, also nimm es vorerst mit Vorsicht. Es wirft die Frage auf, ob das größere Modell des Standard-iPhone 14 vielleicht nicht den Namen Max trägt, sondern stattdessen den Namen Plus verwendet, wie Apple es beim iPhone 7 Plus und iPhone 8 Plus getan hat.

Vorerst bleibt es ein Geheimnis, aber Sie können alle Gerüchte rund um das iPhone 14 und iPhone 14 Max - oder iPhone 14 Plus - in unserem separaten Beitrag lesen. Wir haben auch einen Beitrag, der sich mit den gerüchteweise erwarteten Unterschieden zu den iPhone 14 Pro-Modellen beschäftigt.

