Das iPhone 14 könnte sich mit Satelliten verbinden, um Versorgungsprobleme zu beseitigen

(Pocket-lint) - Es gibt Gerüchte, dass Apple seine iPhone-Reihe mit einer Satellitenverbindung ausstatten will, und das schon seit einiger Zeit. Jüngste Spekulationen deuten sogar darauf hin, dass sie - in einer etwas eingeschränkten Form - mit der iPhone 14-Serie eingeführt werden könnte.

Da T-Mobile und SpaceX vor kurzem eine Partnerschaft angekündigt haben, um ihren Kunden eine Satellitenabdeckung zu bieten, vermuten einige, dass dies absichtlich so getimt wurde, um der Ankündigung von Apple zuvorzukommen, wenn die iPhone 14-Serie am 7. September vorgestellt wird.

Tim Farrar - ein Berater für Satellitenkommunikation und Frequenzspektrum - vermutet, dass Apple eine Partnerschaft mit Globalstar eingegangen ist, um kostenlose Messaging-Dienste über die Satellitenverbindung anzubieten.

Es ist erwähnenswert, dass Messaging voraussichtlich der einzige Dienst sein wird, der diese Verbindung bei der Markteinführung nutzen wird. Im Rahmen eines Tweets erklärt Farrar, dass "keine Sprachanrufe oder Fotos" verfügbar sein werden, da dafür Investitionen in zusätzliche Satelliten erforderlich sind.

Wichtig ist, dass Apple das bestehende Satellitenspektrum nutzen wird, so dass keine Änderungen der FCC-Regeln erforderlich sind. Allerdings wird der Dienst nur auf Zwei-Wege-SMS beschränkt sein - keine Sprachanrufe oder Fotos, es sei denn, sie investieren in eine neue Multimilliarden-Dollar-Konstellation (5/n) - Tim Farrar (@TMFAssociates) August 26, 2022

Wenn die Spekulationen stimmen, könnte es also sein, dass Apple plant, dies als Backup-Service für die Momente anzubieten, in denen man keinen Mobilfunkempfang hat und in einem Notfall mit jemandem in Kontakt treten muss.

Ob daraus dann ein vollwertiger Dienst wird, der auch Anrufe einschließt, bleibt abzuwarten. Wir müssen erst einmal abwarten, bis das offiziell ist, denn im Moment handelt es sich nur um Gerüchte.

Schreiben von Cam Bunton.