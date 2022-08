Apple bestätigt den 7. September als Termin für die Vorstellung des iPhone 14

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple hat Einladungen zu seiner nächsten Sonderveranstaltung verschickt, die am 7. September im Steve Jobs Theater in Cupertino stattfinden wird.

Die Einladung scheint eine Sternenszene zu zeigen, mit den Worten "Far out". Das ist nicht nur eine Anspielung auf Apples kalifornische Wurzeln, sondern deutet vielleicht auch darauf hin, dass hinter diesen Sternen mehr steckt als nur ein hübsches Bild. Natürlich erwarten wir, dass es ein stellarer Event wird, aber dieser Blick in die Sterne lässt uns an die Zukunft denken - und deutet vielleicht auf eine zukünftige Funktion hin, die Apple in seine neuen Geräte packen wird.

-

Vielleicht wird auf dem neuen iPhone 14 eine praktische Astrofotografie-Funktion eingeführt? Wir spekulieren hier nur.

Mit dem Event am 7. September kehrt Apple zu seinem früheren Veröffentlichungsmuster zurück, dem es bis zum iPhone 7 folgte, bevor es dazu überging, sein iPhone-Event am zweiten Dienstag im September abzuhalten. Außerdem wird die Veranstaltung vom traditionellen Dienstag auf einen Mittwoch verlegt, was für Abwechslung sorgt.

Es wird erwartet, dass auf der Veranstaltung die Apple iPhone 14-Serie sowie neue Apple Watch-Modelle vorgestellt werden. Gerüchten zufolge wird es in diesem Jahr kein iPhone 14 mini geben, stattdessen werden das iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max vorgestellt.

Bei den Smartwatches wird nicht nur die Apple Watch Series 8 vorgestellt, sondern auch ein Nachfolger der Apple Watch SE und eine "Pro"-Apple Watch oder ein Modell für Extremsportarten mit einem robusteren Gehäuse und einem größeren Display als das Standardmodell.

Es ist auch möglich, dass auf dem Event neue iPad Pro-Modelle mit dem M2-Chip sowie ein neu gestaltetes iPad (10. Generation) vorgestellt werden, obwohl wir vermuten, dass diese eher auf einem Event im Oktober zusammen mit neuen Macs erscheinen werden. Möglicherweise werden aber auch die AirPods Pro 2 auftauchen.

Alle Gerüchte rund um das iPhone 14 und iPhone 14 Max können Sie in unseren separaten Beiträgen nachlesen. Außerdem haben wir ein Feature zu den iPhone 14 Pro-Modellen, der Apple Watch Series 8, Watch SE (2022) und der Apple Watch Pro. Und wenn du noch mehr lesen willst, um auf dem neuesten Stand zu sein, haben wir auch einen Beitrag, der die Berichte über die AirPods Pro 2 zusammenfasst.

Schreiben von Britta O'Boyle. Bearbeiten von Chris Hall.