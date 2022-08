Wird es ein Apple iPhone 14 mini geben? Wir bezweifeln es

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Apple in wenigen Wochen sein nächstes iPhone vorstellen wird. Alle Gerüchte deuten darauf hin, dass es das iPhone 14 heißen wird. Es werden vier Modelle erwartet, und bis vor kurzem dachte man, es handele sich um das iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max.

Ja, richtig, es wurde angenommen, dass es in diesem Jahr kein iPhone 14 mini geben wird, sondern ein größeres Standardmodell, das iPhone 14 Max. Dann wurde ein Bericht von Evan Blass - der eine großartige Erfolgsbilanz hat - auf 91 Mobiles veröffentlicht, der darauf hindeutet, dass wir uns alle geirrt haben könnten.

-

Laut Blass hat einer von Apples Vertriebspartnern im asiatisch-pazifischen Raum damit begonnen, Seiten für die Produkte zu erstellen, die veröffentlicht werden sollen, und er hat das iPhone 14 mini als eines der Geräte aufgeführt. Blass behauptet, dass der Partner einer der größten Distributoren in der Region ist und wir daher Vertrauen in die Richtigkeit der Informationen haben sollten. Wir sind es allerdings nicht, auch wenn wir gerne ein iPhone 14 mini sehen würden.

So gut wie alle Berichte und Gerüchte deuten darauf hin, dass es 2022 kein solches Gerät geben wird. Alles deutet stattdessen auf das iPhone 14 Max hin, so dass es uns sehr überraschen würde, das iPhone 14 mini in der Produktpalette zu sehen.

Der Bericht besagt auch, dass der Partner Seiten für die neuen iPad Pros mit M2-Chip und das iPad (10. Generation) erstellt, was darauf hindeutet, dass sie zusammen mit den iPhone 14-Modellen auf den Markt kommen werden, aber die meisten anderen Berichte deuten auf Oktober für diese Geräte hin, was wir für wahrscheinlicher halten.

Blass aktualisierte den Artikel und räumte ein, dass "mindestens eines der Geräte auf der Liste nicht stimmt" und wir daher die anderen aufgeführten Geräte "skeptisch" betrachten sollten. Dann entschuldigte er sich dafür, dass er Hoffnungen geweckt hatte, bevor er sie zerstörte.

Es wird erwartet, dass das Apple iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max am 7. September vorgestellt werden. Noch ist nichts bestätigt, und natürlich könnte uns Apple überraschen. So wie es aussieht, rechnen wir nicht mit einem iPhone 14 mini, auch wenn der Bericht von 91 Mobiles uns für ein paar Stunden einen Hoffnungsschimmer gab.

Alle Gerüchte rund um das iPhone 14 und das iPhone 14 Max können Sie jedoch in unserem separaten Beitrag nachlesen. Auch für das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max haben wir einen Beitrag.

Schreiben von Britta O'Boyle.