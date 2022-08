Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple könnte seine jährliche Herbstpräsentation am ersten Mittwoch im September abhalten.

Laut Mark Gurman von Bloomberg peilt der Tech-Riese aus Cupertino den 7. September 2022 als Termin für seine nächste Produkteinführung an. In der Regel kündigt Apple in diesem Monat die nächste iPhone-Generation an und veröffentlicht das nächste große Update für alle seine Betriebssysteme, aber wann genau das Unternehmen alles ankündigen wird, kann nur vermutet werden. Manchmal stellen Reporter ausgefallene mathematische Modelle auf, die ihnen helfen, das wahrscheinlichste Datum zu ermitteln, während andere Reporter Gerüchte hören und ihr Wissen weitergeben. So oder so, Wochen vor dem Ereignis beginnen die Nachrichten zu sprudeln mit Informationen darüber, wann das nächste iPhone-Event stattfinden wird.

Der 7. Mai könnte ein Datum sein, das Sie im Kalender einkreisen können. Es wird mit Sicherheit online gestreamt werden, wie Gurman berichtet.

Es wird gemunkelt, dass Apple die iPhone 14-Reihe ankündigen wird, die aus dem iPhone 14, einem iPhone 14 Pro und einem iPhone 14 Pro Max besteht. Die Pro-Telefone könnten die Kerbe durch eine pillenförmige Aussparung ersetzen. Sie werden außerdem ein Always-on-Display und den Prozessor der nächsten Generation der A-Serie haben. Gurman geht davon aus, dass Apple diese Telefone am 16. September 2022 auf den Markt bringen wird. Neben dem iPhone könnte Apple auch neue Apple Watches ankündigen, darunter ein neueres robustes Modell und eine aktualisierte Apple Watch SE. Die nächste Generation der AirPods Pro mit verlustfreier Audiounterstützung könnte ebenfalls vorgestellt werden, ebenso wie ein neues Einsteiger-iPad, das den Kopfhöreranschluss überflüssig macht.

Pocket-lint wird natürlich live von jedem Apple-Event berichten und Sie mit den neuesten Informationen versorgen, sobald sie bekannt werden.

Schreiben von Maggie Tillman.