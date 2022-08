Apple wird die Anzahl der Werbeeinblendungen auf Ihrem iPhone erhöhen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Einem neuen Bericht zufolge plant Apple, den Umfang der Werbung auf den iPhones der Nutzer zu erweitern.

Die Informationen stammen von Mark Gurman, einem erfahrenen Branchenreporter, in seinem Newsletter vom 14. August 2022. Darin erklärt er, dass interne Personalbewegungen bedeuten, dass Apples Werbeteam eine höhere Priorität hat als in den letzten Jahren.

Da Apple seinen Kunden derzeit nur an einigen wenigen Stellen Werbung anbietet, etwa in der Aktien-App und beim Browsen in den Apple News, könnte Apple potenziell eine ganze Reihe anderer Stellen finden, an denen Werbung angezeigt werden könnte, wenn es sich dafür entscheiden würde.

Gurman deutet an, dass er davon ausgeht, dass Maps irgendwann ein solcher Ort sein wird, während Apple Books und Apple Podcasts ebenfalls Kandidaten für Werbung sein könnten.

Im Moment ist jedoch noch ein gewisses Maß an Vorsicht geboten - Apple kann es sich nicht leisten, seine Geräte mit Werbung zu überschwemmen, da sonst das wichtige Premium-Gefühl verloren geht, das die Kunden lieben, wenn sie potenziell 1.000 Pfund für ein neues iPhone ausgeben.

Daher sagt Gurman, dass er sogar in Maps, Books und Podcasts eine leichte Berührung mit Angeboten erwartet, die während der Suche nach oben geschoben werden, wenn sie bezahlt wurden - ein System, das jedem bekannt vorkommt, der schon einmal lokale Suchdienste genutzt hat.

In Anbetracht der Tatsache, dass Apple anderen Apps die Verfolgung seiner Nutzer über deren iPhones untersagt hat, wird das Unternehmen wahrscheinlich auch darauf achten müssen, wie dies in der Tech-Landschaft wahrgenommen wird, nicht dass derartige Sorgen das Unternehmen in der Vergangenheit jemals wirklich gebremst hätten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.