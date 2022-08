Apple iPhone 14 Pro Konzeptbilder mit iOS 16 sind atemberaubend

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Apple seine iPhone 14 Serie irgendwann im September ankündigt und während wir noch kein offizielles Datum für die Ankündigung haben, haben wir einige schöne Konzeptbilder, die wir uns in der Wartezeit ansehen können.

Die Bilder wurden vom Twitter-Nutzer @AR72014 erstellt und zeigen das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max in Midnight mit dem gerüchteweisen pillenförmigen Ausschnitt an der Oberseite. Sie zeigen auch die Geräte mit iOS 16, den neuen Sperrbildschirm und das, was das Always-on-Display bieten könnte.

Natürlich handelt es sich bei den Bildern um reine Konzeptbilder, die zwar typischerweise auf Schaltplänen basieren, aber nichts Offizielles haben. Aber sie sehen doch gut aus, oder?

Es wird gemunkelt, dass das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro Max die pillenförmige Aussparung erhalten werden, während die Standard-iPhone-14-Modelle bei der Kerbe der iPhone-13-Modelle bleiben werden. Es wird auch vermutet, dass das Always-on-Display nur bei den Pro-Modellen zu finden sein wird.

Andere Gerüchte deuten darauf hin, dass die Pro-Modelle ein Update auf den A16-Chip erhalten werden, während das iPhone 14 und das iPhone 14 Max - ein iPhone 14 mini soll es dieses Jahr nicht geben - anscheinend weiterhin mit dem A15-Chip ausgestattet sein werden.

Bis zum Event, das voraussichtlich Anfang September stattfinden wird, wird nichts bestätigt, aber in der Zwischenzeit können Sie unsere Apple iPhone 14 Gerüchte und unsere Apple iPhone 14 Pro Gerüchte lesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.