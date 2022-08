Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple verlangt, dass Sie einen sechsstelligen Passcode als Backup festlegen, um in Ihr iPhone zu gelangen, unabhängig davon, ob Sie ein Touch ID- oder ein Face ID-Modell haben. Früher war dies ein vierstelliger Passcode, was sich jedoch vor ein paar Jahren geändert hat. Sie können ihn jedoch wieder in einen vierstelligen Code ändern - oder sich für einen benutzerdefinierten oder alphanumerischen Passcode entscheiden, den wir ebenfalls weiter unten behandeln.

Sie werden manchmal nach Ihrem iPhone-Passcode gefragt, wenn eine der anderen biometrischen Methoden nicht richtig funktioniert oder Ihr Gesicht oder Ihren Fingerabdruck nicht erkennen kann, aber er sorgt auch für die Sicherheit Ihres Geräts, falls es in die falschen Hände geraten sollte.

Wenn du denkst, dass jemand deinen Passcode kennen könnte und du wissen möchtest, wie du deinen iPhone Passcode ändern kannst, bist du hier richtig. Wir gehen davon aus, dass du dein aktuelles Passwort kennst. Wenn ja, erfährst du hier, wie du es ändern kannst.

Befolge die folgenden Schritte, um den iPhone-Passcode zu ändern.

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem iPhone Scrollen Sie nach unten zu "Face ID & Passcode" oder "Touch ID & Passcode". Geben Sie Ihren aktuellen Passcode ein Blättern Sie nach unten zu "Passcode ändern". Geben Sie Ihren aktuellen Passcode ein Geben Sie Ihren neuen Passcode ein Geben Sie Ihren neuen Passcode erneut ein

Das war's. Merken Sie sich den neuen Code, sonst können Sie Ihr Gerät nicht mehr entsperren.

Es ist möglich, den iPhone-Passcode wieder auf vier Ziffern zu ändern, wie es bis zur Einführung von iOS 13 standardmäßig der Fall war. Sie können auch einen alphanumerischen Passcode oder einen benutzerdefinierten numerischen Passcode wählen.

Hier sind die Schritte, die Sie ausführen müssen:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem iPhone Scrollen Sie nach unten zu "Face ID & Passcode" oder "Touch ID & Passcode". Geben Sie Ihren aktuellen Passcode ein Blättern Sie nach unten zu "Passcode ändern". Geben Sie Ihren aktuellen Passcode ein Tippen Sie auf 'Passcode-Optionen'. Wählen Sie "Alphanumerischer Code", "Benutzerdefinierter numerischer Code" oder "4-stelliger numerischer Code". Wählen Sie Ihren neuen Passcode Überprüfen Sie Ihren neuen Code Tippen Sie auf "Fertig".

Wenn Sie "Alphanumerisch" wählen, können Sie ein schriftliches Kennwort als iPhone-Kennwort festlegen, das aus Buchstaben und nicht nur aus Zahlen besteht. Beachten Sie auch, dass Ihr Telefon nicht mehr so sicher ist, wenn Sie zu einem vierstelligen Kennwort zurückkehren.

