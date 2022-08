Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nach fünf Jahren bringt Apple die prozentuale Batterieanzeige des iPhones zurück in die Statusleiste auf dem Startbildschirm.

Aber das ist erst einmal nur ein Test.

Als Apple das iPhone X ankündigte, entfernte es die Batterieanzeige von der linken Seite des Batteriesymbols in der Statusleiste, um Platz für die Face ID Kerbe zu schaffen. (Keine Sorge... Pocket-lint hat hier detailliert beschrieben, wie Sie die Batterieanzeige im Kontrollzentrum schnell finden können - und wie Sie sie als Widget zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen können, wenn Sie möchten). Aber wenn Sie sich besonders gelangweilt fühlen, können Sie jetzt die öffentliche Beta von iOS 16 herunterladen und die neueste Möglichkeit nutzen, um Ihren Akkustand zu sehen: Direkt im Batteriesymbol selbst. Für einige eifrige Tester von iOS 16 Beta 5 , denen die neue Änderung gerade aufgefallen ist, ist das nicht gerade schön .

Zur Erinnerung: Apple hat iOS 16, sein kommendes großes Software-Update für das iPhone, noch nicht offiziell veröffentlicht. Das Unternehmen hat das Update erstmals auf der WWDC 2022 im Juni angekündigt und führt derzeit Betatests mit Entwicklern und allen, die am öffentlichen Betaprogramm teilnehmen möchten, durch. Sie möchten wissen, wie Sie an der iOS 16 Beta teilnehmen und das Update auf Ihrem iPhone installieren können? Hier findest du die Schritt-für-Schritt-Anleitung von Pocket-lint für die öffentlichen Betas von iOS 16 und iPadOS 16. Die Teilnahme und der Betatest sind kostenlos.

Ah, das ist besser. Oh, warte... Am besten an oder aus für dich? iOS 16 Battery Percentage pic.twitter.com/UVnrWf8yzZ-