(Pocket-lint) - Als Apple vor etwa fünf Jahren das iPhone X ankündigte, wurde die Prozentanzeige für den Akku aus dem Startbildschirm entfernt. Sie erschien früher links neben dem Batteriesymbol in der Statusleiste, aber Apple hat sie entfernt, um Platz für die Face ID Kerbe zu schaffen. Wenn Sie sie vermissen, machen Sie sich keine Sorgen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Akku-Prozentsatz im Kontrollzentrum schnell finden und wie Sie ihn als Widget zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen können. Wenn du dich besonders langweilst, kannst du die öffentliche Beta von iOS 16 herunterladen und eine neue Methode nutzen, um die Zahl direkt im Batteriesymbol anzuzeigen. Hier erfährst du alles, was du wissen musst, um deinen Batteriestand zu ermitteln.

Einfach ausgedrückt: Sie gibt an, wie viel Ladung noch in der iPhone-Batterie vorhanden ist, z. B. 10 %.

Über das Kontrollzentrum hast du sofortigen Zugriff auf den Prozentsatz der Batterie deines iPhones. Aber wie du das Kontrollzentrum öffnest, hängt von deinem Gerät ab...

Um das Kontrollzentrum zu öffnen, wischst du von der oberen rechten Ecke deines Bildschirms nach unten. Suchen Sie oben rechts nach dem Prozentsatz Ihrer Batterie.

Um das Kontrollzentrum zu öffnen, wischst du von der unteren Ecke des Bildschirms nach oben und suchst oben rechts nach dem Prozentsatz deiner Batterie.

Wenn du iOS 16 Beta 5 auf deinem iPhone verwendest, kannst du den Batteriestand in der Statusleiste auf dem Startbildschirm sehen. Apple hat die Anzeige zurückgebracht, und sie befindet sich direkt im Batteriesymbol selbst. Apple hat iOS 16 noch nicht offiziell veröffentlicht. Das Unternehmen hat das große Software-Update für das iPhone auf der WWDC 2022 angekündigt und führt derzeit Betatests mit Entwicklern und allen, die am öffentlichen Betaprogramm teilnehmen möchten, durch. Das Unternehmen wird iOS 16 voraussichtlich im Herbst offiziell vorstellen und einführen. In der Zwischenzeit werden während des öffentlichen Tests unangekündigte iOS 16 Funktionen wie die Prozentzahl von aufmerksamen Nutzern der Beta 5 ausgegraben.

Wenn du auf die neueste Version der iOS 16-Beta aktualisiert hast und sie nicht siehst, liegt das daran, dass du sie erst aktivieren musst.

Vergewissere dich, dass du die neueste iOS 16 Beta auf deinem iPhone verwendest. Öffnen Sie die App "Einstellungen". Gehen Sie zum Menü Batterie. Schalten Sie den Hebel für den Batteriestand um. Berichten zufolge scheint die Option auf dem iPhone 11, iPhone 12 mini und iPhone 13 Mini nicht verfügbar zu sein.

Das könnte sich mit zukünftigen Beta-Versionen ändern.

Tipp: Möchtest du erfahren, wie du der iOS 16 Beta beitreten und sie auf deinem iPhone zum Laufen bringen kannst? Hier finden Sie die Anleitung von Pocket-lint.

Sie können ein Batterie-Widget zu Ihrem Startbildschirm hinzufügen, das den Prozentsatz der iPhone-Batterie anzeigt.

Berühren und halten Sie den Home-Bildschirm Ihres iPhone, bis die Apps zu wackeln beginnen. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf +, blättern Sie dann nach unten und tippen Sie auf "Batterien". Streichen Sie nach links und rechts durch die Widgets, um die Größenoptionen anzuzeigen. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf Widget hinzufügen und dann auf Fertig. Kehren Sie nun zu Ihrem Startbildschirm zurück, um Ihr neues Widget zu sehen und es an die gewünschte Stelle zu verschieben.

Brauchen Sie mehr Hilfe? Siehe: Hinzufügen von Widgets zum Startbildschirm des iPhone.

Weitere Informationen über die Batterie des iPhone finden Sie im Apple Support Hub.

