Wie man Fotoalben auf dem iPhone löscht und erstellt

(Pocket-lint) - Apple Fotos verfügt über einige großartige Funktionen, von der Suche nach mehreren Begriffen bis hin zum Ausblenden von Fotos in einem komplett separaten Album. Es ist auch super einfach, ein Album zu erstellen, damit Sie Ihre Fotos auf organisierte Weise kategorisieren können.

Wir haben ein ganzes Feature über Tipps und Tricks, um das Beste aus Apple Fotos herauszuholen, aber hier schauen wir uns an, wie man Alben auf dem iPhone erstellt und löscht.

Wenn Sie ein Album in Apple Fotos haben, das Sie dort nicht mehr haben möchten, oder wenn Sie eine Auswahl an Fotos haben, die Sie an einem Ort zusammenfassen möchten, sind wir hier, um Ihnen zu helfen.

Hier erfahren Sie, wie Sie ein Fotoalbum auf dem iPhone erstellen und löschen können.

Um ein Album in Apple Fotos auf dem iPhone zu löschen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Öffnen Sie Apple Fotos Tippen Sie auf die Registerkarte "Alben" am unteren Rand Tippen Sie auf "Alle anzeigen", das sich rechts oben in allen Ihren Alben befindet. Tippen Sie auf "Bearbeiten" in der oberen rechten Ecke Tippen Sie auf den roten Kreis in der linken Ecke der Alben, die Sie löschen möchten Bestätigen Sie "Album löschen". Das war's, alles erledigt

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie ein Album in Apple Fotos auf einem iPhone erstellen können, folgen Sie den nachstehenden Schritten:

Öffnen Sie Apple Fotos Tippen Sie auf die Registerkarte "Alben" am unteren Rand Tippen Sie auf das "+" in der oberen linken Ecke Tippen Sie auf "Neues Album". Geben Sie einen Namen für Ihr Album ein Tippen Sie auf "Speichern". Wählen Sie die Fotos aus, die Sie zu Ihrem Album hinzufügen möchten. Tippen Sie oben rechts auf "Fertig".

Schreiben von Britta O'Boyle.