Apple iPhone 14 Pro könnte ein Always-on-Display haben

(Pocket-lint) - Apple könnte planen, das iPhone 14 Pro und Pro Max mit einem Always-On-Display auszustatten und damit ein weiteres Top-Feature zu den Pro-Telefonen hinzuzufügen, das sie vom regulären iPhone 14 unterscheidet.

Gerüchte über diese Funktion gibt es schon seit einiger Zeit. Die neuesten Hinweise stammen aus der Xcode 14 Beta, die derzeit im Umlauf ist.

Es gibt Hinweise auf Animationen und Sperrbildschirm-Widgets, die den Sperrbildschirm zwar ohne Farbe, aber immer noch in Graustufen anzeigen, was darauf hindeutet, dass man noch darauf schauen und beispielsweise die Uhrzeit ablesen kann.

Eine Vorschau auf die gerüchteweise angekündigte "Always on Display"-Funktion des iPhone 14 Pro könnte durch den Xcode 14 beta 4 Simulator geleakt worden sein. Angehängt sind die ersten beiden Frames eines Videos vom Aufwecken des Simulators. Das erste Bild (Modus "Always on Display") entfernt die Textur des Wal-Bildes im Widget https://t.co/YDsTmuHotb pic.twitter.com/jPYDGh7m6k-