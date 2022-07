Ein genauerer Blick auf den neuen Apple Store in Knightsbridge

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

LONDON (Pocket-lint) - Apple eröffnet im Vereinigten Königreich einen neuen Laden in der Brompton Road, die zwischen den renommierten Knightsbridge-Kaufhäusern Harrods und Harvey Nichols liegt - und er ist wunderschön.

Apple Brompton Road wird am Donnerstag, den 28. Juli 2022, um 16:00 Uhr BST für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und es gibt eine Reihe von Veranstaltungen am Wochenende, um die Eröffnung zu feiern.

Den Auftakt bildet eine Podiumsdiskussion mit Nguyen, Cutting und Just Blaze über die Entstehung von "United Visions" - einer Augmented-Reality-Erfahrung, die den Dichter und Maler William Blake ehrt. Außerdem gibt es eine Spatial Audio-Hörsession der Londoner Künstlerin Nina Nesbitt.

Für die Fitness+ Fans da draußen werden die Trainer Cory Wharton-Malcolm, Jamie-Ray Hartshorne, Kim Ngo und Jonelle Lewis gemeinsam mit Jay Blahnik, dem Vizepräsidenten für Fitness-Technologien bei Apple, für eine Frage- und Antwortrunde im Geschäft zur Verfügung stehen, gefolgt von einem 3 km langen Spaziergang und einem 5 km langen Lauf im Hyde Park - also halten Sie Ihre Turnschuhe bereit.

Im Anschluss an die Eröffnungsveranstaltungen wird es außerdem eine fortlaufende Brompton-Serie geben, die bis Oktober an jedem letzten Donnerstag im Monat stattfindet.

Apple Brompton Road ist der erste Apple Store in Großbritannien, der einen Abholservice anbietet. Kunden, die Apple Produkte online gekauft haben, können diese in einem speziellen Bereich des Stores abholen, ohne Schlange stehen oder warten zu müssen, bis ein Mitarbeiter zur Verfügung steht.

Wie nicht anders zu erwarten, sind in dem Laden mit seinen hohen Decken, gewölbten Fenstern und 12 sizilianischen Ficus-Bäumen - ja, wirklich (und man kann sich an den Fuß der Bäume setzen) - alle Apple-Produkte ausgestellt, so dass man alle Farben der einzelnen Geräte, wie das MacBook Air (2022) und die iPhone-Modelle, sowie verschiedene Zubehörteile und Produkte in natura sehen kann.

Pocket-lint hatte bereits vor der Eröffnung eine Vorschau auf den Store. In der Galerie oben können Sie sich ein Bild davon machen, wie der Store vor der Eröffnung aussehen wird. Sagen wir einfach, es ist sehr hübsch.

Schreiben von Britta O'Boyle. Bearbeiten von Chris Hall.