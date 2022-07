Apple-Patent legt nahe, dass Ihr nächstes iPhone Laser haben könnte

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Ein neues Patent legt nahe, dass Apple an der Integration von Lasern in kommende iPhone- und Apple Watch-Modelle arbeitet.

Das klingt zunächst weit hergeholt, aber wenn man etwas tiefer gräbt, entdeckt man eine ganze Reihe von potenziellen Anwendungen, die ziemlich spannend sind.

Das Patent beschreibt Horizontal Cavity Surface-Emitting Lasers (HCSEL), die unter dem Display zukünftiger iPhone- und Apple Watch-Modelle angebracht werden sollen.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie diese Laser eingesetzt werden könnten, zum einen, um Face ID und Touch ID robuster und sicherer zu machen.

Noch interessanter ist, dass die Laser zur Erkennung von Feinstaub in der Luft und zur Analyse der allgemeinen Luftqualität verwendet werden könnten.

Darüber hinaus deutet das Patent Apples AR-Ambitionen an, indem es besagt, dass die Laser verwendet werden könnten, um "Leistungsmetriken für die Interaktion des Benutzers mit einer erweiterten oder virtuellen Welt zu sammeln".

Es werden auch Fitnessfunktionen erwähnt. Die gesammelten Daten können "genutzt werden, um Einblicke in das allgemeine Wohlbefinden eines Nutzers zu geben, oder sie können als positives Feedback für Personen verwendet werden, die die Technologie nutzen, um Wellness-Ziele zu verfolgen."

Schließlich wird in dem Patent die Integration von HCSELs in die Kamerafunktionalität erwähnt, was darauf hindeutet, dass die Kamerafunktionen mit dieser Technologie verbessert werden können - ähnlich wie beim iPhone 13 Pro, das LIDAR zum Fokussieren verwendet.

Das sind eine Menge Funktionen, und ob Apple überhaupt etwas davon implementiert, ist eine ganz andere Sache. Aber es ist trotzdem eine spannende Technologie, und wir hoffen, sie in Aktion zu sehen.

Schreiben von Luke Baker.