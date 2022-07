Apple iPhone 14 soll am 13. September auf den Markt kommen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass Apple die iPhone 14 Serie im September ankündigt und ein aktueller Bericht hat das Datum des Events angedeutet.

Einem Tweet des Tippgebers iHacktu ileaks zufolge wird das iPhone 14-Event am 13. September 2022 stattfinden, was dem bisherigen Veröffentlichungsmuster für die iPhone-Modelle (mit Ausnahme des Jahres 2020) und dem Datum entspricht, das wir für die Einführung vorgesehen hatten. Wenn das stimmt, würden die Vorbestellungen wahrscheinlich am 16. September beginnen und das Gerät wäre ab dem 23. September erhältlich.

Obwohl Apple selbst das Datum noch nicht offiziell bestätigt hat - und dies auch frühestens im August tun wird - ist es ein sinnvolles Datum. Das Unternehmen hält sein iPhone-Event in der Regel an einem Dienstag in der zweiten Septemberwoche ab, so dass es keine große Überraschung ist, dass dieses Datum jetzt genannt wird.

Ich denke daran, nach der Präsentation des iPhone 14 am 13. September 2022 mit dem Tweeten aufzuhören 3/3- iHacktu ileaks (@ihacktu) June 22, 2022

Es wird erwartet, dass es vier iPhones geben wird - das iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Es wird auch vermutet, dass drei Apple Watch-Modelle vorgestellt werden: die Apple Watch Series 8, eine neue Apple Watch SE und eine robuste Apple Watch, die Apple Watch Pro heißen könnte, obwohl sie bisher als Apple Watch Explorer Edition bezeichnet wurde.

Im Moment ist alles noch Hörensagen, also werden wir den Stift noch nicht für unser Tagebuch nehmen, obwohl er definitiv auf Standby ist.

Schreiben von Britta O'Boyle.