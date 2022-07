Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Clownfisch ist zurück.

Apple hat dem iPhone zur Feier seines 15-jährigen Bestehens offenbar ein Osterei hinzugefügt. Das klassische Clownfisch-Hintergrundbild des Original-iPhones wurde neu gemastert und ist Berichten zufolge in der dritten Entwickler-Beta von iOS 16, einem großen Software-Update für das iPhone, verfügbar. Die Sache ist die: Einige Nutzer können es in den Einstellungen für den Start- und Sperrbildschirm ihres iPhones finden, wenn sie iOS 16 Beta 3 verwenden, aber andere haben behauptet, dass sie es nicht sehen können. Twitter-Nutzer Jack Roberts bemerkte das Hintergrundbild zuerst und twitterte einen Screenshot der Clownfish-Option.

Bloomberg-Reporter Mark Gurman teilte später den Tweet, der daraufhin an Popularität gewann. Der Clownfisch ist das erste Bild, das Steve Jobs bei der Vorstellung des ursprünglichen 3,5-Zoll-iPhones präsentierte, aber es war nie als integriertes Hintergrundbild auf dem iPhone verfügbar. Apple hat später eine vollständige Version für den Mac als Option unter Desktop und Bildschirmschoner veröffentlicht.

Einige Nutzer scheinen ein neues Clownfisch-Hintergrundbild in iOS 16 Beta 3 zu sehen. Dies ist das Hintergrundbild, das Steve Jobs bei der Ankündigung des Original-iPhones im Jahr 2007 verwendet hat - aber es wurde nie mit einem iPhone ausgeliefert. Hier sind wir 15 Jahre später. https://t.co/OLTvb1KVJG- Mark Gurman (@markgurman) July 6, 2022

Wenn du das neue Clownfisch-Hintergrundbild haben möchtest, musst du die iOS 16 Entwickler-Beta auf deinem iPhone installieren. Apple hat eine Schritt-für-Schritt-Anleitung - aber die Kurzfassung ist, dass registrierte Entwickler das iOS 16-Profil aus dem Apple Developer Center herunterladen müssen, und dann, sobald es installiert ist, wird die Beta über den Äther verfügbar sein. Da es sich um eine frühe Beta handelt, die noch Fehler enthalten könnte, ist es am besten, die iOS 16 Entwickler-Beta auf einem zweiten Gerät zu installieren. Wie auch immer, sobald du die Beta hast, suche in deinen Hintergrundeinstellungen nach der Clownfisch-Option.

Öffnen Sie Einstellungen, tippen Sie auf Hintergrundbild und dann auf Neues Hintergrundbild auswählen. Die Standard-Hintergrundbilder ändern sich mit jedem iOS-Update. Suchen Sie nach der Option "Clownfisch". Wenn Sie mit der Anpassung des Bildes fertig sind, tippen Sie auf Einstellen. Oder tippen Sie auf Abbrechen, um neu zu beginnen.

Die Hintergrundbilder in iOS 16 sind keine statischen Bilder mehr. Stattdessen handelt es sich um gerenderte Animationen, die mit der Uhr auf dem Sperrbildschirm interagieren. Der Clownfisch hat eine raffinierte Parallaxen-Animation zum Hochziehen.

Apple hat nicht gesagt, ob das überarbeitete Clownfisch-Hintergrundbild in der kommenden öffentlichen Beta-Version von iOS 16 enthalten sein wird oder ob es sogar in der offiziellen Version im Herbst enthalten sein wird. Sogar diejenigen, die Zugang zur Entwicklerversion von iOS 16 haben, werden es nicht garantiert bekommen, da es möglicherweise schrittweise eingeführt wird. Wenn du eine Kopie haben möchtest, kannst du jederzeit die macOS-Version des Clownfisch-Wallpapers herunterladen. Wie The Verge berichtet, wurde es 2018 von Evgenii Bogun archiviert. Du kannst es aus seinem Google Photos-Ordner hier abrufen oder du kannst es von uns bekommen:

Öffnen Sie diesen Link auf Ihrem iPhone. Drücken Sie lange auf das Originalbild (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste), das sich in voller Auflösung öffnet. Speichern Sie dann das Bild auf Ihrem iPhone und legen Sie es als Hintergrundbild fest.

