(Pocket-lint) - Apple führt eine neue Sicherheitseinstellung namens "Lockdown Mode" ein. Dabei handelt es sich um eine kostenlose Funktion, die die Abwehrkräfte Ihres iPhones, iPads und Macs stärkt und es Bösewichten erschwert, Ihr Gerät durch gezielte Angriffe zu kompromittieren. Wenn der Lockdown-Modus verfügbar ist, müssen Sie ihn einschalten, um ihn tatsächlich zu aktivieren. Er ist nicht standardmäßig aktiviert. Aber er ist auch nicht etwas, das jeder in den meisten Fällen verwenden muss. Im Folgenden erfahren Sie alles, was Sie über den Lockdown-Modus wissen müssen, einschließlich wie Sie ihn aktivieren, was er bewirkt und wann Sie ihn verwenden sollten.

Der Lockdown Mode ist eine neue Sicherheitseinstellung, die im Laufe dieses Jahres mit iOS 16, iPadOS 16 und macOS Ventura eingeführt wird. Laut Apple ist der Lockdown Mode eine "extreme, optionale Schutzfunktion" für Benutzer, die "schwerwiegenden, gezielten Bedrohungen" für ihre digitale Sicherheit ausgesetzt sind. (Wenn er verfügbar ist und auf Ihrem iPhone, iPad oder Mac aktiviert wird, ändert der Lockdown-Modus verschiedene Sicherheitseinstellungen und blockiert einige Kommunikationsfunktionen, wodurch es für jemanden schwieriger wird, Zugriff auf Ihr Gerät zu erhalten oder es zu kontrollieren.

Wenn der Lockdown-Modus in den Einstellungen aktiviert ist, ändert er die Funktionsweise Ihres Telefons, um gezielte Angriffe zu verhindern, die auf webbasierte Technologien, Social Engineering und kabelgebundenes Hacken setzen.

Hier sind einige der Änderungen, die Sie feststellen werden, wenn der Lockdown-Modus aktiviert ist:

Die meisten Nachrichtenanhänge werden blockiert, und einige Funktionen sind nicht mehr verfügbar.

Eingehende FaceTime-Anrufe von Personen, die Sie zuvor nicht angerufen haben, werden blockiert.

Einige Webtechnologien und Browsing-Funktionen werden blockiert.

Freigegebene Alben werden aus Fotos entfernt, und neue Einladungen werden blockiert.

Kabelverbindungen mit einem anderen Gerät, während Ihr iPhone gesperrt ist, werden blockiert.

Eingehende Einladungen von Personen, die Sie zuvor nicht eingeladen haben, werden blockiert.

Konfigurationsprofile - wie z. B. Profile für Schule oder Arbeit - können nicht installiert werden.

Wenn der Sperrmodus für Sie verfügbar ist, rufen Sie einfach die App "Einstellungen" auf Ihrem iPhone, iPad oder Mac auf, um ihn zu aktivieren. Gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie Einstellungen. Navigieren Sie zu Datenschutz und Sicherheit. Wählen Sie Abriegelungsmodus. Wählen Sie Abriegelungsmodus einschalten. Ihr Gerät wird dann neu gestartet, um den Abriegelungsmodus zu aktivieren.

Um den Sperrmodus zu deaktivieren, navigieren Sie zurück zu den Einstellungen und schalten Sie ihn aus. Ganz einfach!

Der Abriegelungsmodus ist für die meisten Menschen in alltäglichen Situationen nicht geeignet. Er wurde entwickelt, um fortgeschrittene Hackerangriffe und gezielte Spionageprogramme zu bekämpfen. Diese Angriffe, wie z. B. Pegasus von der NSO Group, betreffen nur eine kleine Gruppe von Personen. Pegasus wurde zum Beispiel dazu benutzt, Aktivisten, Politiker und Journalisten auszuspionieren. Apple gab jedoch an, in den letzten acht Monaten ähnliche Angriffe auf Nutzer in über 150 Ländern entdeckt zu haben. Wenn Sie eine auffällige Person sind oder sich in einer Situation befinden, in der Sie sich verwundbar oder anfällig für Angriffe fühlen, dann ist der Lockdown-Modus genau das Richtige für Sie. Ansonsten werden Sie ihn wahrscheinlich nie brauchen.

Laut Bloomberg hat Apple kürzlich die dritte Entwickler-Beta für iOS 16 veröffentlicht, die den Lockdown-Modus enthält. Das bedeutet, dass Sie den Lockdown-Modus bereits jetzt auf Ihrem iPhone ausprobieren können, wenn Sie in Apples Beta-Programm für Entwickler angemeldet sind. Du solltest nur wissen, dass es sich nicht um eine stabile Software handelt und die Funktion möglicherweise nicht perfekt aussieht und funktioniert. Letztendlich wird der Lockdown Mode mit iOS 16, iPadOS 16 und macOS Ventura eingeführt. Apple hat diese großen Updates für iPhone, iPad und Mac auf der WWDC 2022 vorgestellt und wird sie voraussichtlich im Herbst offiziell veröffentlichen.

Öffentliche Betas der Updates könnten auch mit dem Lockdown-Modus erscheinen, den die meisten Verbraucher in diesem Sommer testen können. Pocket-lint wird Sie über die Einführung des Lockdown-Modus auf dem Laufenden halten.

Schreiben von Maggie Tillman.