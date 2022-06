Apple stellt iOS 16 vor, große Änderungen stehen bevor

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple hat einige der Änderungen angekündigt, die wir mit iOS 16 erwarten können, wenn es später in diesem Jahr erscheint, und es gibt einige große Verbesserungen, von denen viele für den Sperrbildschirm kommen.

Ähnlich wie bei den Gesichtern der Apple Watch wird iOS 16 es den Nutzern ermöglichen, den Sperrbildschirm zu personalisieren, indem sie Schriftarten, Farben und Hintergrundbilder ändern und Widgets hinzufügen. Man kann zwischen den Seiten des Sperrbildschirms hin- und herwischen und es gibt Funktionen wie Photo Shuffle, mit denen man eine Reihe von Fotos über den Tag verteilt anzeigen kann, ähnlich wie das Fotos-Widget auf dem Homescreen.

Zu den weiteren Änderungen, die iOS 16 mit sich bringt, gehört eine erneute Umstellung der Benachrichtigungen. Mit der neuen Software werden Benachrichtigungen vom unteren Rand des Sperrbildschirms eingeblendet und es wird eine Funktion namens Live Activites geben, die dir hilft, den Überblick über Dinge zu behalten, die in Echtzeit passieren, wie z. B. ein NBA-Spiel, der Fortschritt einer Uber-Fahrt oder ein Update, wie es dir beim Training geht.

Auch der Fokus ändert sich: Fotos und Widgets können mit verschiedenen Fokussen verknüpft werden, und Sie können für jeden Sperrbildschirm einen anderen Fokus wählen.

Zu den Änderungen bei den Nachrichten gehört die Möglichkeit, eine gerade gesendete Nachricht zu bearbeiten und das Senden rückgängig zu machen, damit Sie eine Nachricht, die Sie nicht senden wollten oder die Sie sich anders überlegt haben, zurückrufen können. Es wird auch möglich sein, jeden Thread als ungelesen zu markieren. Apples SharePlay wird mit iOS 16 auch in Messages integriert, so dass Sie z. B. eine Serie direkt in Messages ansehen können, während Sie weiter chatten.

Änderungen gibt es auch bei Dictation mit einer neuen Diktierfunktion auf dem Gerät, bei der die Tastatur geöffnet bleibt, und auch Live Text erfährt Verbesserungen. Zu den weiteren Änderungen gehören die Möglichkeit, Schlüssel über Apple Wallet mit anderen Personen zu teilen, und die Funktion "Apple Pay Later", mit der Sie die Kosten für etwas in vier gleiche Zahlungen über sechs Wochen aufteilen können, die Sie überall verwenden können, wo Sie Apple Pay nutzen können.

Auch Maps erhält einige Updates, darunter Multistop-Routing mit bis zu 15 Haltestellen und die Möglichkeit, Transit-Karten zu Wallet hinzuzufügen, um sie aufzuladen, ohne Maps zu verlassen.

Sie dachten, das war's? Falsch gedacht. Für diejenigen, die Family Sharing nutzen, wird es mit iOS 16 einfacher, einen Account für Kinder zu erstellen und Geräte für Kinder einzurichten. Du bekommst Anfragen für zusätzliche Bildschirmzeit direkt in Nachrichten und es wird eine Funktion namens Familien-Checkliste geben, mit der du die Einstellungen aktualisieren kannst, wenn die Kinder älter werden.

Für Fotos bringt iOS 16 eine bessere Möglichkeit, Fotos mit iCloud Share Photo Library zu teilen. Damit können Sie Fotos nahtlos und automatisch teilen, wobei jeder mitmachen kann. Du kannst alles teilen oder auswählen, was du einbeziehen möchtest, z. B. basierend auf dem Startdatum oder den Personen auf dem Foto. Es wird auch eine Option in der Kamera geben, mit der Sie Aufnahmen direkt an die Gemeinsame Bibliothek senden können.

Die Home-App erhält ebenfalls einige neue Funktionen und es gibt eine Funktion namens Safety Check, die es Ihnen ermöglicht, Einstellungen zu überprüfen und zurückzusetzen, den Zugriff auf Dinge wie Ihren Standort zu widerrufen und Ihre Datenschutzeinstellungen zurückzusetzen. Apple hat kein Datum für die Einführung von iOS 16 genannt, aber es wird wahrscheinlich um September 2022 herum sein. In unserem Beitrag zu iOS 16 finden Sie eine vollständige Übersicht über die neuen Funktionen.

Die besten Handy-Angebote für den Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia und mehr von Chris Hall · 6 Juni 2022

Schreiben von Britta O'Boyle.