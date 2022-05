Apple wendet sich an LG für die hochwertige Frontkamera des iPhone 14

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Berichten aus Südkorea zufolge wird Apple die Frontkamera des iPhone 14 stark verändern.

Die Änderung wäre eine bedeutende Abkehr von der jahrelangen Verwendung chinesischer Bauteile für die Kamera, die Apple für Selfies und Gesichtserkennung verwendet.

LG Innotek wird anscheinend der Glückliche sein, der den Sprung nach vorne schafft, nachdem es bereits für die Lieferung von Teilen für das iPhone 15 vorgesehen war - seine Teilnahme wird vorgezogen.

Die Änderung könnte auch für die Nutzer von Vorteil sein, da die Frontkamera mit einer Autofokus-Funktion ausgestattet wird, die bei den meisten Handys der Rückkamera vorbehalten ist.

Ob das tatsächlich so kommt, dass es für den normalen Nutzer spürbar ist, können wir natürlich nicht sagen, aber es ist an sich schon interessant, dass Apple in seiner Lieferkette etwas umstellt.

Da derzeit gemunkelt wird, dass das iPhone 14 auf die altbekannte Kerbe zugunsten von Aussparungen für die Frontkameras verzichten wird, könnte es also in mehrfacher Hinsicht ein bedeutendes Jahr für die Selfie-Kameras des iPhones werden.

Schreiben von Max Freeman-Mills.